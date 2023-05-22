Флагман ТОФ "Варяг" уничтожил в заливе Петра Великого "вражеский" корабль

Флагман ТОФ "Варяг" уничтожил на учениях в заливе Петра Великого "вражеский" корабль

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ ракетный крейсер "Варяг" уничтожил корабль условного противника во время учебно-боевых упражнений в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

В среду в пресс-службе рассказали, что флагман флота вышел в залив из пункта базирования во Владивостоке для проведения учебно-боевых упражнений, в том числе артиллерийских стрельб.

"Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг" провёл учебный морской бой с уничтожением корабля условного противника... Плановые учебно-боевые упражнения с выполнением артиллерийских стрельб были отработаны в одном из морских полигонов флота в заливе Петра Великого", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что учебный бой состоял из двух этапов. Сначала экипаж крейсера отбил атаку "противника" и уничтожил его огнем из артиллерийских и зенитных установок, а потом открыл огонь "по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника". После этого команда "Варяга" провела тренировку по борьбе за живучесть корабля.