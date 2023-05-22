Войти
РИА Новости

Флагман ТОФ "Варяг" уничтожил в заливе Петра Великого "вражеский" корабль

328
0
0
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Флагман ТОФ "Варяг" уничтожил на учениях в заливе Петра Великого "вражеский" корабль

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ ракетный крейсер "Варяг" уничтожил корабль условного противника во время учебно-боевых упражнений в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

В среду в пресс-службе рассказали, что флагман флота вышел в залив из пункта базирования во Владивостоке для проведения учебно-боевых упражнений, в том числе артиллерийских стрельб.

"Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг" провёл учебный морской бой с уничтожением корабля условного противника... Плановые учебно-боевые упражнения с выполнением артиллерийских стрельб были отработаны в одном из морских полигонов флота в заливе Петра Великого", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что учебный бой состоял из двух этапов. Сначала экипаж крейсера отбил атаку "противника" и уничтожил его огнем из артиллерийских и зенитных установок, а потом открыл огонь "по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника". После этого команда "Варяга" провела тренировку по борьбе за живучесть корабля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
05.05.2022
Российские корабли отработали уничтожение подлодки
14.02.2022
Отряд боевых кораблей ТОФ уничтожил "противника" на учениях в Охотском море
03.12.2021
Россия разместила новые ракетные комплексы "Бастион" на Курилах
12.12.2017
Как обновилась российская армия за пять лет
06.11.2013
ПЛАРБ «Святой Георгий Победоносец» вернулась в Вилючинск
01.11.2013
"Тополь" уходит первым
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 00:12
  • 49912
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 00:11
  • 5
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 22.05 21:20
  • 153
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.05 20:54
  • 4
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 22.05 20:33
  • 13
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 22.05 20:12
  • 10
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 22.05 18:36
  • 5
Владимир Путин: выставка HeliRussia-2023 является ведущей площадкой для демонстрации передовых технологий
  • 22.05 15:18
  • 81
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.05 14:12
  • 0
Почему дети Донбасса не дают покоя предателям Беларуси
  • 22.05 12:55
  • 0
Белорусский МИД: Западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают политику выкручивания рук
  • 22.05 08:59
  • 2
Запад испугался, узнав о следующем шаге Москвы после Украины
  • 22.05 08:39
  • 1
Шольц: ФРГ следит за тем, чтобы конфликт на Украине не привел к эскалации между РФ и НАТО
  • 21.05 18:28
  • 5
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 21.05 02:16
  • 2
Миф про украинское «контрнаступление» рушится
  • 20.05 19:44
  • 1
Разработчик новой станции наблюдения за БПЛА рассказал о ее конкурентных преимуществах