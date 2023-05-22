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РИА Новости

Минобороны показало кадры пуска снаряда РСЗО "Торнадо-С" по цели в зоне СВО

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РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО "Торнадо-С".
Источник изображения: © Фото : НПО "Сплав"

Минобороны опубликовало кадры пуска реактивного снаряда "Торнадо-С" по цели в зоне СВО

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры пуска реактивного снаряда системы залпового огня "Торнадо-С" по цели в ходе специальной военной операции. Как рассказал командир расчета боевой машины Евгений, сейчас его бойцам чаще всего приходится стрелять по технике западного производства, используемой украинскими войсками.

"Цели разнообразные, от скоплений личного состава до HIMARS. Поражали всё. Сейчас чаще всего попадаются для поражения цели западного производства. Мы получаем команду от командира батареи, она приходит на аппаратуру, на компьютер, мы эту цель обрабатываем, и машина автоматически сама начинает наводиться на цель", - сказал Евгений.



Он добавил, что расчет "Торнадо-С" не дает противнику возможности нанести ответный удар, потому что действует намного быстрее. При выезде на задание расчет, как признался командир, больше всего думает о "своих", ведь пусками она помогают действиям пехоты, "тех парней, которые находятся ближе к линии соприкосновения".

Точные удары из разных позиций

На распространенном Минобороны РФ видео показано, как уже заряженная боекомплектом машина стоит на скрытой позиции в лесу. Видно, как в нее грузится расчет и выезжает на огневую точку. Дорога пролегает по полям. На точке машина наводится на цель. Этот процесс за счет автоматизированной системы наведения происходит очень быстро. После залпа одним 300-миллиметровым реактивным снарядом "Торнадо" уходит обратно в лес и скрывается в нем.

Для того чтобы дать машине команду нанести удар, расчет использует выносной пульт и подключает необходимые разъемы. Он нужен для того, чтобы экипаж работал в безопасности на удалении в несколько десятков метров. Как уточнили в российском военном ведомстве, в этот раз огонь велся по военной технике, вооружению и боеприпасам, которые украинские военные сосредоточили для снабжения своих сил.

На то чтобы подготовить машину к выполнению боевого задания, требуется не более трех минут. Каждый боеприпас этой РСЗО может получать индивидуальное полетное задание и использовать возможности навигационной системы ГЛОНАСС, что значительно повышает точность удара.

После удара разведка доложила расчету, что цель была поражена с ювелирной точностью. После залпа машина практически мгновенно покидает опасный район и на максимальной скорости меняет огневую позицию, чтобы уже через несколько минут нанести очередной удар. Расчеты никогда не работают на одной позиции дважды и никогда не уводят машины в одно и то же укрытие.

Мощнее "Смерча"

Как напомнили в Минобороны, реактивная система залпового огня "Торнадо-С" является глубокомодернизированной версией РСЗО "Смерч". Усовершенствование коснулось боеприпасов, средств связи и управления. В результате разработчикам удалось значительно увеличить дальность стрельбы, точность и огневую мощь данного типа РСЗО.

"Торнадо-С" намного мощнее своего предшественника. Комплекс способен "полным пакетом" - залпом из всех 12 направляющих - уничтожить район обороны противника площадью в 12 футбольных полей. Каждый реактивный снаряд может быть выпущен на разное расстояние и в разных направлениях. Сектор обстрела - почти 90 градусов.

РСЗО "Торнадо-С" предназначена для уничтожения отдельных и площадных целей. РСЗО представляют собой эффективное оружие поддержки, рассчитанное на поражение пехоты противника, легких укреплений и бронетехники, артиллерийских установок и ЗРК противника. Применяется как при обороне, так и в наступлении.

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Россия
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HIMARS
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