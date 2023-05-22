СМИ узнали, что ЗРК Patriot потерял все ракеты при попытке сбить российский "Кинжал"

По информации источников Military Watch Magazine, из системы было выпущено 32 ракеты-перехватчика общей стоимостью около $96 млн, и ни одна из них не достигла цели

ТАСС, 19 мая. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot производства США лишился всех своих боеприпасов при попытке сбить в Киеве российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Об этом сообщил в четверг американский журнал Military Watch Magazine со ссылкой на западные источники.

По их информации, из системы Patriot было выпущено 32 ракеты-перехватчика общей стоимостью около $96 млн, однако ни одна из них не достигла цели.

16 мая Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы ударом "Кинжала" поразили в Киеве ЗРК Patriot. 18 мая Пентагон выступил с утверждением, что поставленная Украине система полностью отремонтирована и находится в рабочем состоянии.

В настоящее время украинские военные располагают двумя ЗРК Patriot. Один из них был передан Соединенными Штатами, второй - совместно Германией и Нидерландами. Какой из них подвергся удару РФ, пока не известно, отмечает телекомпания CNN. Стоимость одной такой системы составляет порядка $1 млрд, каждая ракета для нее обходится примерно в $3-4 млн.