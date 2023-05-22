Комплекс активной защиты «Арена» на танках Abrams и Leopard 2

Оригинал взят у коллеги andrei_bt в Из истории КАЗ

Интересный исторический факт из времен дружбы США и РФ [в 1990-е годы]. GDLS [General Dynamics Land Systems] предложила интегрировать систему активной защиты "Арена" в M1A2 Abrams при содействии российского конструкторского бюро КБМ [Конструкторское бюро машиностроения]. GDLS планировала продать "Арену" турецкой армии и армии США в зависимости от одобрения правительства США.

Так бы мог выглядеть Абрамс с КАЗ "Арена". Времена дружбы РФ и США 90-х.

Аналогичные планы были и с установкой на немецкий Леопард 2.

Немецко-российские планы интеграции арены на Леопард-2. В те годы "Арена" была действительно комплексом, который не имел конкурентов. ЧС тех пор прошло много лет, арена так и осталась примерно на том же уровне 90-х, а в мире много чего появилось.