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ТАСС

ЦКБР проводит исследования пределов человеческих способностей в пилотировании FPV-дронов

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Генеральный директор центра Дмитрий Кузякин отметил, что эксплуатация этих систем требует специальной подготовки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) проводит исследования пределов способностей человека в пилотировании FPV-дронов (first-person view). Об этом ТАСС заявил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

"Центр проводит исследования пределов человеческих способностей в пилотировании FPV-дронов. Раньше об этой проблеме было неизвестно, ее не изучали", - сказал он.

Руководитель ЦКБР подчеркнул, что эксплуатация FPV-систем требует специальной подготовки, которая является "краеугольным камнем в качественном применении этих изделий". "Если не учитывать все нюансы, то в процессе пилотирования очень легко довести человека до состояния, симптоматически схожего с сотрясением мозга. Такие случаи нам известны. Если перевести человека через определенный предел нагрузки при пилотировании FPV-устройств, то пилот выбывает из строя и отправляется на лечение", - сообщил он.

Кузякин отметил, что такие симптомы встречались среди пилотов дронов Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. "Люди валились с ног и просили помощи у российских бойцов. Сначала думали, что военнослужащие противника находятся под воздействием каких-либо препаратов. Впоследствии выяснилось, что украинские пилоты FPV-дронов впали в такое состояние после длительной работы", - рассказал он.

По словам Кузякина, ЦКБР с 2022 года в рамках подготовки пилотов и пилотов-инструкторов FPV-дронов подготовил 100 специалистов. "После обучения наши специалисты уезжают к себе и проводят обучение военнослужащих на месте в качестве инструкторов", - добавил он.

Ранее Кузякин сообщил ТАСС, что центр поставил в зону спецоперации 100 боевых FPV-дронов, предназначенных для сброса мин и поражения тяжелой техники.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. 

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Украина
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