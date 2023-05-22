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Известия.ru

Китай заявил о негативном влиянии поставок оружия в зону украинского конфликта

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cameron Porter

Непрерывные поставки вооружения в зону украинского конфликта лишь отдаляют мирное урегулирование ситуации и способствуют ее эскалации. Об этом в четверг, 18 мая, заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан.

Китайский дипломат также указал на риск распространения западной военной техники по всему миру.

«Непрерывная доставка оружия на поле боя создаст огромный риск распространения. Как только это оружие и боеприпасы попадут в руки террористов и вооруженных группировок, они, вероятно, вызовут новые беспорядки в более широком географическом масштабе и унесут больше жизней ни в чем не повинных людей», — приводятся его слова на официальном сайте постпреда КНР при ООН.

Гэн Шуан заявил, что в нынешних условиях всем нужно максимально оперативно содействовать политическому урегулированию конфликта, создавать условия для возвращения сторон к переговорам и «прекращения огня и боевых действий».

«У украинского кризиса нет военного решения. Диалог и переговоры являются фундаментальным путем для восстановления мира», — сказал Гэн Шуан.

18 мая спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису. Он заявил, что панацеи для разрешения проблемы не существует. Господин Ли добавил, что Китай готов содействовать международному сообществу и приложить собственные усилия для скорейшего восстановления мира.

Политолог Денис Денисов предположил в беседе с «Известиями», что Киев может пойти на диалог с РФ после визита спецпредставителя Китая. Он отметил, что попытки Китая урегулировать конфликт на Украине можно воспринимать только позитивно.


12 мая стало известно, что бывший посол КНР в России, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса. Турне началось 15 мая.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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