В США замечена переброска танка Т-72 очень редкой модификации

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В Соединенных Штатах Америки на одной из автомагистралей замечена переброска танка Т-72. Сообщается, что гусеничную машину везут из Невады в Абердинский испытательный центр (штат Мэриленд).

Как отмечает "РГ: русское оружие" ,поначалу этот образец приняли за находящийся на вооружении чешской армии, глубоко модернизированный с помощью западных технологий T-72M4CZ. Однако потом выяснилось, что за океаном оказалась созданная чешской компанией Excalibur Army гораздо более простая и, соответственно, дешевая экспортная версия, именуемая T-72 M5 Scarab ("Скарабей").

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Впервые о ней стало известно на проходившей пять лет назад в городе Брно оружейной выставке IDET 2017. Правда, на том показе был вариант с другим размещением динамической защиты.

Здесь же мы видим машину с характерными контейнерами "реактивной брони" DYNA -72. Разработанная в конце 90-х годов, она, как сообщалось, на 220-300 процентов по сравнению с изначальными характеристиками повышает уровень защиты от кумулятивных боеприпасов.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Судя по инфракрасному прожектору, на этом "семьдесят втором" отсутствует ночной тепловизионный прицел. Двигатель, по всей видимости, имеет повышенную до 840 лошадиных сил мощность.

Известно, что власти США финансируют поставки дорабатываемых в Чехии танков, которые предназначены вооруженным формированиям киевского режима. На этих модификациях, известных как Т-72ЕА, установлена динамическая защита первого поколения, которая в настоящее время уже не столь эффективна. Возможно, ее решили заменить на более современную. Поэтому американцы решили испытать ее перед тем, как выделить на этот проект деньги.

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