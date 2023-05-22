В "Ростехе" рассказали о новом тренажере "Конус" для операторов ПЗРК

"Ростех": новый тренажер "Конус" поможет операторам ПЗРК сократить расход снарядов

МИНСК, 19 мая - РИА Новости. Новый тренажер для операторов переносных зенитных ракетных комплексов "Конус" поможет российской армии в разы сократить расход снарядов при обучении и заменит дорогостоящие мишени-имитаторы воздушных целей, сообщил РИА Новости в ходе выставки MILEX-2023 представитель холдинга-разработчика "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"Здесь на выставке в Минске мы представляем наш универсальный тренажер для стрелков-зенитчиков 9Ф859 "Конус" - эта разработка, которая уже поступает в ВС РФ, поможет решить крайне важную сегодня задачу экономии боеприпасов и средств на дорогостоящие мишени. При этом благодаря реалистичности тренажера уровень подготовки стрелков ничуть не ниже, чем у прошедших "реальные" учения", - сказал собеседник агентства.

В "Высокоточных комплексах" пояснили, что в состав тренажерного комплекса входят конический экран, полноразмерные имитаторы ПЗРК, стоящих сегодня на вооружении ВС РФ ("Игла", "Верба", "Стрелец" и другие), проекторы, компьютеры и аудиосредства, благодаря которым в учебном кабинете удается воссоздать максимально приближенный к реальным условиям работы операторов переносных комплексов.

"Стрелок-зенитчик должен уверенно попасть в цель минимум три-пять раз в ходе подготовки, при этом речь идет о цели одного типа. В текущем конфликте нашим операторам ПЗРК приходится работать сразу с несколькими типами целей: самолеты, вертолеты, дроны различных классов. По сути "Конус" - это компьютерный учебный класс, позволяющий эффективно подготовить таких специалистов в сжатые сроки", - подчеркнули в компании.