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ТАСС

Норвегия и Британия отправят Украине три РЛС и восемь РСЗО

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Киеву также поставят три радара ARTHUR, используемые для обнаружения артиллерии противника

СТОКГОЛЬМ, 18 мая. /ТАСС/. Норвегия передаст Украине три радиолокационных станции (РЛС) и восемь реактивных систем залпового огня большой дальности (РСЗО). Поставки осуществляются в тесном сотрудничестве с Великобританией, говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе норвежского правительства.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать свою борьбу за свободу и независимость. Необходимо больше вооружений, и это те мощности, которые очень востребованы Украиной, которых мы не смогли бы достичь без тесного сотрудничества с Великобританией", - прокомментировал министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Норвегия также приняла решение передать Украине три радара ARTHUR со склада Минобороны, используемые для обнаружения артиллерии противника.

"Минобороны находится в процессе замены своих радаров артиллерии на новые. В рамках текущего инвестиционного проекта планируется поставить новые радары для обнаружения артиллерийских орудий норвежским вооруженным силам в 2024 и 2025 годах. РСЗО была выведена из эксплуатации и поэтому не является частью военной структуры", - поясняется в сообщении. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Украина
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