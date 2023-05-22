Норвегия и Британия отправят Украине три РЛС и восемь РСЗО

Киеву также поставят три радара ARTHUR, используемые для обнаружения артиллерии противника

СТОКГОЛЬМ, 18 мая. /ТАСС/. Норвегия передаст Украине три радиолокационных станции (РЛС) и восемь реактивных систем залпового огня большой дальности (РСЗО). Поставки осуществляются в тесном сотрудничестве с Великобританией, говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе норвежского правительства.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать свою борьбу за свободу и независимость. Необходимо больше вооружений, и это те мощности, которые очень востребованы Украиной, которых мы не смогли бы достичь без тесного сотрудничества с Великобританией", - прокомментировал министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Норвегия также приняла решение передать Украине три радара ARTHUR со склада Минобороны, используемые для обнаружения артиллерии противника.

"Минобороны находится в процессе замены своих радаров артиллерии на новые. В рамках текущего инвестиционного проекта планируется поставить новые радары для обнаружения артиллерийских орудий норвежским вооруженным силам в 2024 и 2025 годах. РСЗО была выведена из эксплуатации и поэтому не является частью военной структуры", - поясняется в сообщении.