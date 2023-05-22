Китай продолжает разработку самолета с вертикальным взлетом и посадкой

В других странах от таких машин постепенно отказываются

С появлением первых реактивных самолетов человечество задумалось о возможности создания летательных аппаратов с функцией вертикального взлета и посадки (СВВП). В 1950-е годы развитие реактивных и турбовинтовых авиадвигателей достигло уровня, когда вертикальный взлет и посадка самолета стали теоретически возможны.

Дальнейшее распространение реактивных истребителей в ВВС передовых стран с новой силой актуализировало тему развития СВВП. В первую очередь перспективной технологией интересовались военные. Интересно, что западные военные мечтали о создании не столько истребителей СВВП, сколько бомбардировщиков. В результате 1960-е и 1970-е годы стали периодом «вертикальной лихорадки» сначала в военном, а затем и гражданском авиастроении.

МИРОВОЙ ОПЫТ

Первыми разрабатывать самолеты СВВП бросились страны блока НАТО, имевшие на тот момент развитую авиационную промышленность: США, Великобритания и Франция. Первоначально западные инженеры прорабатывали самые разные концепции вертикального взлета. Например, одной из них была схема «взлет с хвоста», когда реактивный самолет запускался как ракета. Наиболее показательными образцами полноценных СВВП первого поколения стали американский F-104G, французский Mirage IIIV, британо-германский P.1150, западногерманский VJ-101, нидерландско-американский D-24, итальянский G-95.

Советский Союз был на положении догоняющего. В 1964 году первый полет совершил не слишком удачный Як-36. Хотя первый блин оказался комом, в дальнейшем опыт Як-36 был применен при создании весьма удачного Як-38, успешно воевавшего в Афганистане. Эта машина использовалась ВВС России и Украины до начала 2000-х годов.

Помимо Як-38 миру подарили еще несколько удачных машин – как в «красном», так и в «синем» военно-политическом блоке. Например, в СССР создавался Як-141, проект которого в 1992 году похоронил только распад страны и развал экономики.

Тем временем в Великобритании был создан, пожалуй, самый удачный военный СВВП на сегодняшний день – палубный истребитель-бомбардировщик Sea Harrier. Если Як-38 был крещен огнем в Афганистане, то Harrier отлично показал себя в Фолклендской войне 1982 года.

ЗАКАТ ТЕХНОЛОГИИ

И вот, казалось бы, есть перспективные разработки, есть вполне эффективные стоящие на вооружении образцы, есть успешный опыт боевого применения. Что же в истории СВВП пошло не так? Почему сегодня этих самолетов почти нет, а те немногие «старички», что были наклепаны в годы холодной войны, медленно, но верно выходят из строя?

Ответ достаточно прост. Проблема была в том, что в 1980-х годах мир накрыл экономический кризис. А потому программы СВВП стали сворачивать сначала в гражданской авиации, а потом и в военной.

При всей своей перспективности самолеты вертикального взлета и посадки имеют не только жирные плюсы, но и жирные минусы.

Плюсы очевидны: СВВП нуждается во взлетно-посадочной полосе (ВПП) размерами чуть больше его самого. Такие машины могут зависать подобно вертолетам, разворачиваться на месте, дрейфовать в разные стороны на минимальной скорости. При этом, в отличие от тех же вертолетов, СВВП достигают несравненно больших максимальных скоростей – вплоть до сверхзвуковых.

Но есть и существенные минусы. К недостаткам СВВП следует отнести огромный расход топлива, необходимость частного ремонта ВПП из-за быстрого разрушения покрытия под воздействием авиационных двигателей, высокую сложность и стоимость производства/обслуживания таких самолетов. Есть и чисто технические недостатки в сравнении с обычными боевыми самолетами, которые остаются нерешенными при нынешнем уровне развития технологий: это меньшая дальность полета СВВП и сильно уменьшенная боевая нагрузка. Наконец, еще один важный недостаток: управление СВВП требует подготовки пилотов гораздо большей квалификации даже в сравнении с пилотами палубной авиации.

Таким образом, по совокупности факторов на сегодняшний день СВВП остаются в большинстве стран не у дел. Хотя от концепции таких самолетов до конца не отказалась ни одна страна с развитым авиастроением. В Британии по сей день эксплуатируются остатки Harrier третьей модели. В Соединенных Штатах СВВП F-35B стоят на вооружении воздушных звеньев Корпуса морской пехоты.

К тому же есть страны, где данной технологии уделяется самое пристальное внимание. Например, Китай.

СВВП ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

Несмотря на успехи китайского авиапрома, китайские стратеги публично признают, что национальным Вооруженным силам не хватает СВВП. Например, пресса США и Японии сообщает об активизации в КНР работ по разработке СВВП типа «Цзянь-18».

По предварительной оценке, радиус боевого применения разрабатываемого СВВП около 2 тыс. км. Предполагается, что он будет оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а при постройке самолета будут использованы технологии всемерного снижения заметности самолета «Стелс». Японские военные аналитики утверждают, что уровень развития китайского СВВП в некоторых областях уже опережает тактико-технические характеристики (ТТХ) отдельных летательных аппаратов четвертого поколения.

Однако основной проблемой для китайского авиапрома остается оснащение продукции соответствующими двигателями – поскольку современное китайское двигателестроение не может предоставить надежный двигатель национального производства. Предварительно этот вопрос планировали решить путем импорта технологий, но планам не дано было сбыться.

ЗАИМСТВОВАНИЕ ЧУЖОГО ОПЫТА

Первый проблеск интереса Китая к самолетам с вертикальным или укороченным взлетом (STOVL) относится к концу 1970-х годов, когда была предпринята неудачная попытка покупки британского палубного самолета типа Harrier.

В 1996-м британский коллекционер раритетной авиационной техники обменял списанный Harrier GR3 из своего собрания на советский винтовой истребитель, предоставленный взамен китайской стороной. Harrier был тщательно изучен специалистами Пекинского университета аэронавтики и астронавтики, которые регулярно выполняли заказные исследования в интересах Вооруженных сил КНР.

В конце 1990-х одновременно со списанными авианесущими крейсерами Китай закупил в России для детального изучения несколько самолетов СВВП Як-38.

В конце 2003 года КНР приобрела на Украине испытательный самолет Т-10К-7 из установочной партии прототипов палубного истребителя Су-33, выпущенной в 1990 году для заводских испытаний на комплексе НИТКА. Летательный аппарат был экспортирован в КНР в целях изучения технических особенностей палубного варианта Су-27 – конструкции складывающегося крыла, усиленного шасси, тормозного гака, а также радиотехнического оборудования, применяемого для посадок на авианесущий корабль и взлетов с палубы. Вдобавок украинская сторона передала документацию об испытаниях на прочность, которые были выполнены на данном Т-10К в НИИ аэроупругих систем (Феодосия, Крым).

Заполучив собственный опыт производства истребителей «Цзянь-11» (на базе российского истребителя Су-27СК), китайские инженеры вполне могут использовать результаты исследований конструктивных особенностей для создания собственного СВВП.

РОЛЬ СВВП В ВОЕННОЙ СТРАТЕГИИ КИТАЯ

До последнего времени разработка СВВП не стояла в числе приоритетных задач Поднебесной. Правда, теперь, когда Китай стал обладателем авианосцев «Ляонин» и «Шаньдун» (а в перспективе и атомного авианосца «Фуцзянь»), об этом проекте заговорили вновь.

По оценке командования ВМФ Китая, возможности немногочисленного авиакрыла авианосцев национального производства в случае гипотетического конфликта будут сильно ограничены, так как помимо дальних боевых вылетов самолеты должны будут выполнять задачи по обеспечению ПВО авианосной ударной группы. Несколько истребителей типа СВВП могли бы значительно повысить боевые возможности авианесущих кораблей, не занимая много пространства на верхней палубе и в ангаре.

Китайские военные специалисты считают, что в ближайшем будущем невелика вероятность, что Китай примет участие в боевых действиях, удаленных от побережья. Скорее Пекин будет вовлечен в локальный конфликт с проведением десантных операций непосредственно в своих или близлежащих территориальных водах.

Истребитель типа СВВП лучше всего подходит именно для таких видов боевых действий. Даже плохо оборудованная ВПП пригодится для приема подобных самолетов.

Военные обозреватели КНР подчеркивают, что такие самолеты можно будет разместить не только на авианосцах, но и на авианесущих универсальных десантных кораблях (УДК) проекта 075 водоизмещением около 40 тыс. т, сопоставимых по ТТХ с американскими аналогами.

Отсутствие в Китае СВВП типа «Цзянь-18» существенно снижает способности десантных сил по самостоятельному проведению крупных десантных операций – в первую очередь из-за недостаточных возможностей по авиационной поддержке войск на берегу.

Для решения этой проблемы не исключается вариант совместного применения УДК со строящимися авианосцами (не менее шести единиц к 2030 году).

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

Идея вертикального взлета и посадки самолетов по-прежнему не отпускает умы конструкторов. Тем более что в XX веке в этой области были достигнуты вполне ощутимые успехи. Однако в нынешних экономических условиях и при имеющемся уровне технического развития СВВП вряд ли скажут миру новое слово. При этом называть самолеты вертикального взлета и посадки «тупиковой веткой развития» все-таки рано.

Для разработки СВВП китайской военной промышленности предстоит преодолеть множество технологических и технических трудностей. Но эксперты выражают уверенность, что такая задача ей по силам, поскольку принципы этой технологии давно известны – им уже более сорока лет.

Поступить на вооружение ВВС/ВМФ КНР подобный летательный аппарат реально сможет только после 2027 года. Первые результаты разработок СВВП «Цзянь-18» китайского производства могут быть продемонстрированы на одном из ежегодных китайских военных парадов, приуроченных ко Дню образования КНР, – 1 октября. Однако отсутствие в КНР научно-технического задела в данной сфере авиастроения отодвигает этот момент.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.