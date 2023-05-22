У Пекина сила мягкая, но ее много

Председатель КНР Си Дзиньпин неоднократно обращался к военным с призывом всемерно повышать боеготовность НОАК. Фото с сайта www.news.cn.

Внешнеэкономические проекты КНР обеспечиваются военным потенциалом

Высокие экономические показатели, достигнутые Китаем за последние 30 лет, обеспечили рост комплексной военной мощи государства. Поддержание экономического роста сопряжено с развитием внешнеэкономических связей и обеспечивается комплексом мер военно-политического и военно-технического характера. Руководство КНР системно оценивает риски, связанные с реализацией внешнеэкономических проектов. В перечне этих рисков следует выделить военно-политические (насильственная смена режима путем «цветной революции»), природные (землетрясения, цунами, наводнения и т.п.) и техногенные (аварии на промышленных объектах).

Наглядным поводом к формированию системы оценки рисков стали события арабской весны в Ливии. Тогда китайские нефтяные и инфраструктурные компании потеряли проекты на сумму около 50 млрд долл.

Еще одним примером стал Йемен, где Пекину пришлось задействовать боевые корабли для спасения граждан КНР от бедствий гражданской войны. Суммарная стоимость контрактов ОПК Китая, заключенных после 2013 года со странами, вовлеченными в военные конфликты в Ливии и Йемене, не компенсирует финансовые потери, понесенные китайскими государственными корпорациями и частными компаниями в результате этих конфликтов.

Традиционно китайские государственные корпорации, участвующие в реализации проектов в рамках плана «Один пояс – один путь», исправно выполняют поставленные задачи в странах с нестабильной военно-политической обстановкой.

Уровень комплексной военной мощи КНР дает уверенность руководителям госкорпораций в способности НОАК обеспечить защиту работников и инвестиций. Однако стоит отметить заявления руководителей госкорпораций КНР о необходимости более жесткой позиции по обеспечению военной безопасности проекта «Один пояс, один путь», основанием для которых стали события июля 2021 года в Пакистане – подрыв автоколонны с китайскими инженерами корпорации China Gezhouba Group Company Limited.

С учетом приобретенного опыта руководство КНР определило подходы к обеспечению безопасности внешнеэкономических проектов, включая план «Один пояс – один путь», в том числе военно-политического и военно-технического характера.

ВОЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ И СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ

Военная дипломатия КНР строится на основе принципа Сунь Цзы «создать обстановку». Этот принцип подразумевает проведение долговременных разноплановых подготовительных мероприятий, направленных на формирование благоприятных условий, в том числе для защиты зарубежных проектов.

Командование НОАК системно осуществляет военно-дипломатическую деятельность, ориентированную на расширение взаимодействия с иностранными государствами, заинтересованными в сотрудничестве с Поднебесной, по следующим направлениям:

– подготовка иностранных военнослужащих в военных учебных заведениях КНР;

– развитие системы военного образования на территории иностранного государства;

– расширение программ совместных учений разного масштаба;

– оказание военно-технической, военно-медицинской и другой материальной помощи на безвозмездной основе;

– содействие в совершенствовании систем связи и управления военного и гражданского назначения.

Для подготовки иностранных военных специалистов руководство НОАК постепенно открывало высшие учебные заведения Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС. Наибольший упор сделан на подготовку офицеров подразделений СВ. Всего для подготовки офицеров иностранных государств открыто около 20 вузов, преподавание в них ведется на китайском, английском, французском и русском языках.

Известно, что в военных вузах КНР прошли обучение более 6000 военнослужащих из 107 стран. Из этих офицеров шесть у себя на родине стали президентами, один – вице-президентом, восемь – министрами обороны и 100 – командующими видами ВС.

Командование НОАК санкционировало доступ иностранных военнослужащих на полигоны межвидовой подготовки «Саньцзе» и «Цюэшань» и на предприятия ОПК КНР для ознакомления с разработкой, изготовлением, тестированием и ремонтом вооружения и военной техники (ВВТ), а также одобрило участие иностранных слушателей в комплексных выпускных учениях.

Одновременно китайская сторона на регулярной основе отправляет военнослужащих НОАК на стажировки в подразделения ВС иностранных государств для получения опыта и расширения кругозора.

В целях повышения уровня взаимного доверия между военными специалистами руководство КНР санкционировало предоставление экономической помощи для модернизации и расширения инфраструктуры образовательных учреждений ВС иностранных государств, участвующих в программах обменных стажировок.

Китайская сторона активно использует механизм командно-штабных учений с практическим применением ВВТ, в рамках которых организованы краткосрочные стажировки иностранных военных специалистов для ознакомления с новыми разработками ОПК КНР, с которых снят высший уровень секретности.

Благодаря таким действиям в ряде стран сформировались группы в среде военно-политического руководства, ориентированные на сотрудничество с КНР.

ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА И ГУМАНИТАРНЫЕ МИССИИ

Командование ВМС НОАК не раз направляло госпитальное судно с бортовым номером 866 в дальние походы с гуманитарными задачами. С 2013 года оно совершило заходы в 43 страны, а офицеры медицинской службы ВМС НОАК оказали помощь 230 тыс. иностранных граждан, включая сложные хирургические операции. Кроме того, НОАК задействует медико-вспомогательные отряды, которые благодаря возможностям военно-транспортной авиации КНР и гражданских авиакомпаний оказывают помощь иностранным государствам после природных стихийных бедствий.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции китайские военные медики направили группы специалистов для оказания содействия коллегам в странах, дружественных Китаю (Пакистан, Лаос, Камбоджа). Эта помощь оказывалась на безвозмездной основе.

Китайские госкорпорации выполняют контракты по восстановлению и модернизации базовой инфраструктуры государств-партнеров. Так, AVIC International Engineering Company с 2019 года выполняет контракт на ремонт и модернизацию международного аэропорта Трибхуван в столице Непала, который пострадал после землетрясения в апреле 2015 года.

Военно-политическое руководство КНР продолжает направлять корабельные группы охранения в Аденский залив для защиты гражданских судов от нападений пиратов. Эта практика позволяет китайским военным накапливать опыт дальних походов – совершенствовать боевую подготовку личного состава и проверять надежность кораблей при отсутствии возможности ремонта на базе.

БАЗЫ И ПУНКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Обеспечение транспортной и ресурсной безопасности КНР – суть стратегического плана «Нить жемчуга», реализация которого началась в 2002 году и предусматривала проведение строительных работ в портах Гвадар (Пакистан), Хамбантота (Шри-Ланка), Читагон (Бангладеш), Ситта (Мьянма). Успешная реализация плана «Нить жемчуга» в определенной мере стала основой для формирования глобального стратегического плана «Один пояс – один путь».

Одним из ключевых элементов системы военно-технического обеспечения внешнеэкономических проектов является создание сети пунктов комплексного тылового обеспечения (ПКТО) в странах, имеющих выход к морским коммуникациям.

Основным ПКТО ВМС НОАК в западной части Индийского океана является пункт базирования в Джибути. Там создана полноценная военно-морская база, обеспечивающая пребывание корабельных групп.

На территории обновленного порта Хамбантота на острове Шри-Ланка расположен пункт тылового обеспечения боевого дежурства атомных подводных лодок ВМС НОАК в акватории Индийского океана. На его территории планируется хранение провианта, медикаментов, горюче-смазочных материалов и другого имущества.

Китайские стратеги учитывают необходимость хранения достаточных объемов военного имущества на случай возникновения чрезвычайной ситуации природного характера в стране размещения. Иначе говоря, данный ПКТО призван выполнять роль передовой базы спасения и оказания помощи до момента прибытия формирований из КНР.

Для решения задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера перспективные зарубежные ПКТО планируется комплектовать техникой спасательных подразделений.

Успешное функционирование ПКТО, дислоцированного в приморском районе, обусловливает наличие в распоряжении ВМС НОАК высокоскоростных универсальных транспортов снабжения (УТС) большого водоизмещения. Ныне на вооружении ВМС НОАК находится два УТС проекта 901 водоизмещением 45 тыс. т. Доставку предметов военного снабжения могут осуществлять и универсальные десантные корабли (УДК) проекта 075, серийное строительство которых ведется в Шанхае.

ВМС НОАК не обладают крупнотоннажными танкерами, и для китайских военных большое значение имеет дозаправка топливом на ПКТО, располагающих причальными сооружениями и емкостями для ГСМ. Решение этой задачи возможно при условии организации нефтяными корпорациями КНР соответствующих производств за рубежом и обеспечения ВМС НОАК безопасности этих объектов и сотрудников.

В случае размещения ПКТО в непосредственной близости от аэродрома китайские военные планируют применять сверхтяжелые транспортные самолеты, разрабатываемые в рамках проекта «Юнь-50». Максимальная взлетная масса их должна составить не менее 400 т, Предусматривается их способность выполнять трансконтинентальные перелеты на дальность до 12 тыс. км без дозаправки в воздухе.

Наблюдение за деятельностью ПКТО и мониторинг ситуации в стране размещения призвана обеспечивать перспективная система космических аппаратов оптико-электронной разведки серии «Высокая четкость». Развитие системы до 2020 года сдерживало отсутствие ракет-носителей тяжелого класса, которые позволяют выводить за один старт несколько спутников на заданную орбиту. Общая численность группировки спутников «Высокая четкость» составит 138 единиц. С учетом взаимодействия со спутниками серии «Небесная связь» возможно оперативное обновление данных о ситуации в мире каждые 10 минут.

В целом ПКТО будут представлять собой многопрофильные центры снабжения ограниченного контингента НОАК, дислоцированного в районе выполнения миротворческой операции, либо обеспечивать деятельность корабельных групп ВМС НОАК в заданных районах Мирового океана. Перспективные ПКТО необходимы и для гарантии безопасности китайских корпораций и компаний, выполняющих задачи по обеспечению ресурсной безопасности КНР.

Аналогичные ПКТО в интересах ВМС НОАК могут быть созданы в Бангладеш, Мьянме, Таиланде и Малайзии после завершения китайскими компаниями реализации в данных государствах проектов высокоскоростных железных дорог. Основная цель «железнодорожной дипломатии» КНР состоит в объединении транспортных систем, что окажет положительное влияние на экономическую обстановку в соседних странах.

Можно выделить следующие основные условия для строительства ПКТО КНР на территории иностранного государства:

– межгосударственные отношения на уровне «взаимовыгодного стратегического сотрудничества»;

– содействие реализации плана «Один пояс – один путь», а также участие в региональных проектах, инициированных КНР;

– активное военно-политическое и военно-техническое сотрудничество;

– отсутствие угрозы со стороны террористических исламистских организаций;

– стабильная социально-экономическая обстановка;

– позитивное восприятие присутствия китайских компаний и предпринимателей местным населением и готовность к сотрудничеству.

ПРЕСЛОВУТАЯ «МЯГКАЯ СИЛА»

Военно-политическое руководство Китая, учитывая интересы экономической безопасности, в том числе стабильное получение сырья и ресурсов, оказывает военно-техническую поддержку странам, которые ведут системную борьбу с сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом, в китайской концепции именуемыми «силами трех зол».

В качестве примера можно привести Нигерию. Программа военного сотрудничества Пекина и Абуджи, в том числе подготовка нигерийских военнослужащих в течение 20 лет в КНР, обусловила получение ОПК Китая заказов от этого африканского государства на ВВТ, необходимого для СВ, ВВС и ВМС, а также выполнения задач контртеррористического плана.

В свою очередь, работа китайских оружейников обусловила поддержку нигерийскими властями предпринимателей из Китая. ВС Нигерии обеспечивают безопасность объектов нефтяной промышленности в дельте реки Нигер, построенных благодаря китайским инвестициям. Властями КНР запланировано создание ПКТО в нигерийском порту Лагос, что позволит Пекину расширить зону своего присутствия в центральной и западной части Африки.

В целом создание системы ПКТО за пределами КНР сопряжено с решением целого комплекса технических задач, возложенных на предприятия ОПК. С учетом достигнутого уровня развития в КНР технологий судостроения, способности создавать крупноразмерные грузовые суда руководство Китая санкционировало разработку стратегии «Морского Шелкового пути XXI века», в рамках которой в дружественных странах будет возведено более 10 глубоководных портов с полным комплектом техники и оборудования для погрузочно-разгрузочных работ. Таким образом, это еще одно направление обеспечения ресурсной безопасности китайской экономики.

Китайские стратеги понимают, что дислоцирование воинских частей на территории иностранного государства даже в рамках межправительственных соглашений будет воспринято как военная экспансия и использовано оппонентами КНР в информационной борьбе под лозунгом «Китай захватывает новые территории военной силой».

Способом решения этой проблемы может стать применение китайскими военными такого метода «мягкой силы», как закупка сельхозпродукции у местных компаний. Это позволит решить целый комплекс задач: создание положительного отношения местного населения, содействие экономическому развитию, формирование источников информации и снижение объема затрат на обеспечение деятельности корабельных групп в удаленных районах Мирового океана.

Анализ действий военно-политического руководства КНР в течение второго десятилетия XXI века позволяет сделать следующие выводы.

Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество КНР с иностранными государствами является инструментом продвижения национальных, прежде всего экономических, интересов КНР за рубежом. Разнообразие способов и форм взаимодействия позволяет Пекину формировать положительный образ Китая, «завоевывать сердца и умы» как рядовых граждан, так и представителей высшего руководства.

Изучение действий политического руководства КНР свидетельствует о намерении не только восстановить былое величие Китайской империи, но и значительно расширить зону своего политического и экономического влияния.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.