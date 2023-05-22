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Известия.ru

Снайперскую винтовку Чукавина представили на выставке MILEX-2023

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Снайперскую винтовку Чукавина, которая придет на смену винтовке Драгунова, представили на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2023 в Минске. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Олег Барышев 18 мая.


На выставке представлено свыше 150 образцов российской разработки от 17 разных компаний. Одним из экземпляров является снайперская винтовка Чукавина.

Эта модель отличается рядом преимуществ, в числе которых регулируемый по длине приклад, удобная рукоятка и предохранитель, подходящий как для правшей, так и для левшей.

По словам руководителя специальных проектов группы компаний «Калашников» Григория Лысенко, одной из основных целей создания оружия было исправление проблем с установкой прицельных приспособлений разной дальности. Как отметил специалист, этого получилось достичь.

«До 800 м мы можем уверенно работать, а если побольше надо расстрелять, то и до тысячи можно дотянуться», — отметил Лысенко.

Оружейная выставка MILEX проходит в Белоруссии в 11 раз. За годы своей работы она стала крупнейшим форумом, где представлены новинки оружия и техники.

С 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге проходила выставка «Экспотехностраж». Тогда, по словам президента компании «Калашников» Алана Лушникова, был сделан акцент на модульный пистолет Лебедева (МПЛ), так как в этом году началось его производство, а также осуществление первых серийных поставок.

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Страны
Белоруссия
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