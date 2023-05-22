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ТАСС

Медведев: усиление кооперации между предприятиями ОПК улучшит снабжение войск оружием

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Д.Медведев
Д.Медведев.
Источник изображения: militarynews.ru

Зампред Совета безопасности РФ заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством вооружения

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев провел в Челябинске заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии России по контролю за производством вооружения.

На заседании были рассмотрены "вопросы инвестиций в наращивание производственных мощностей на предприятиях ОПК", сообщил политик в четверг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В этой связи Медведев обратил внимание на то, что "реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями [оборонно-промышленного комплекса] позволит наращивать поставки в войска особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники". 

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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
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