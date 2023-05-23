Нигерия уже в огне, соседям стоит приготовиться

Исламские экстремисты усиливают экспансию в Западной Африке

К распространению влияния «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) на Африканском континенте привело множество предпосылок. После вторжения США в Ирак в марте 2003 года иорданский боевик Абу Мусаб аз-Заркави объединил различные исламистские группировки, состоявшие в основном из иракцев – представителей бывшего баасистского режима, из националистов, из представителей племен и из боевиков-исламистов, назвав свою новую организацию «Джамаат аль-Таухид валь-Джихад» (ДТД, или «Общество единобожия и джихада», запрещена в РФ). После заключения союза с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), ДТД превратилась в ее подразделение в Ираке, пока непродуманная тактика аз-Заркави не привела к распаду группировки. В итоге ДТД присягнула на верность ИГ под руководством Абу Бакра аль-Багдади. А в 2015 году Абубакар Шекау, тогдашний главарь группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ), дал присягу на верность ИГ, и «Боко Харам» сменила название на «ИГ – Западная Африка».

САМАЯ СТРАШНАЯ УГРОЗА

Влияние ИГ изменило динамику конфликта, в котором появились новые участники и новые формы пропаганды. ИГ стало главным фактором всплеска насилия в Африке в последние годы. ИГ учредила шесть своих африканских провинций в Ливии (2014), Алжире (2014), Синае (2014), Западной Африке (2015), Сомали (2018) и Центральной Африке (2019). При этом провинция «ИГ – Западная Африка» разделена на две части: одна в бассейне озера Чад, а другая – в Сахалине («ИГ – Большая Сахара»). Точно так же в провинции «ИГ– Центральная Африка» есть два региона: в Мозамбике и Демократической Республике Конго (ДРК). Поэтому у ИГ есть как минимум восемь провинций на Черном континенте.

ИГ оказывает своим африканским провинциям стратегическую поддержку по части насилия против местных правительств, учреждений и отдельных лиц. Например, содействует финансовым переводам в провинциях Озера Чад, Сомали и ДРК. Есть свидетельства, что ИГ направляло своих эмиссаров из Ирака в Ливию для обучения местных жителей подрывной деятельности, а возвращающиеся боевики предлагали на местах схемы управления, финансовые средства, консультации по тактическим вопросам. ИГ оказывает медийную и цифровую поддержку африканским провинциям.

В БАССЕЙНЕ ОЗЕРА ЧАД

Техническая и стратегическая помощь ИГ особенно заметна в «Боко Харам», действующей в бассейне озера Чад. С марта по июнь 2020 года «Боко Харам» устроила 19 нападений в бассейне озера Чад, убив 452 человека. Боевики группировки напали на чадских военнослужащих в марте 2020 года, совершив одну из самых смертоносных атак в Западной Африке за всю историю. С июля по август 2020 года «Боко Харам» совершила еще 22 нападения, в которых погибло 230 человек. В июне 2022 года правительство Чада констатировало, что более 5,3 млн человек в регионе (из них половина – женщины и дети) угрожает насилие.

Основателем группировки «Боко Харам» считается Мухаммад Юсуф. Когда он был ликвидирован в 2009 году, руководство взял на себя Абубакар Шекау, сохранив основные составляющие ультрасалафитского экстремизма Юсуфа. Но Шекау представил «глобальное видение» относительно развития «Боко Харам», отождествляя ее с другими международными экстремистскими организациями. В марте 2015 года «Боко Харам» присягнула на верность ИГ, отныне считаясь ее западноафриканской провинцией.

Вскоре среди руководства группировки возникли разногласия, и в августе 2016 года Шекау был свергнут. Его место занял Абу Мусаб аль-Барнави – сын покойного Юсуфа. В этот момент руководство ИГ предложило рекомендации по примирению враждующих фракций.

Все больше боевиков «Боко Харам» стали переходить на сторону ИГ, что позволило им захватить как минимум 14 армейских баз в бассейне озера Чад. В итоге «ИГ – Западная Африка» создало обширное теневое правительство близ озера, которое твердо контролирует экономику южного региона Диффа, районов в Нигере и вокруг северных штатов Борно и Йобе в Нигерии, а также на севере Камеруна.

МОБИЛИЗАЦИЯ И ПРОПАГАНДА

«ИГ – Западная Африка» активно использует цифровое пространство для мобилизации и пропаганды. Ранее «Боко Харам» использовала поддельные SIM-карты, с которых боевики совершали звонки, требуя выкуп, заявляя об ответственности за теракты, угрожая или запугивая предполагаемых врагов.

С 2016 по 2020 год «ИГ – Западная Африка» опубликовало на YouTube более 100 видеороликов, в том числе содержащих сцены обезглавливания, казней и забивания камнями до смерти тех, кого считала нарушителями законов шариата. Медиаканалы группировки размещали изображения тренирующихся или совершающих теракты боевиков. «ИГ – Западная Африка» использует Telegram, YouTube, а также запрещенные в РФ Twitter и Facebook. С декабря 2019 по август 2020 года «ИГ – Западная Африка» разместило видео с обезглавливанием 11 христиан – работников гуманитарных миссий и военнослужащих на границе с озером Чад.

В руководстве по обеспечению безопасности коммуникаций, разработанном ИГ и цитируемом в отчете Европейского фонда исследований Южной Азии, говорится об использовании группировкой таких приложений, как Twitter, Justpaste.it, Telegram, iMessage и FaceTime, а также имеющих лучшее сквозное шифрование Signal, German Cryptophone и BlackPhone.

Влияние группировки «ИГ – Западная Африка» привело к всплеску вербовки боевиков в Нигерии, нацеленной на молодых людей, преимущественно подростков, проживающих в условиях острой нужды. По различным оценкам, с февраля 2019 года в «ИГ – Западная Африка» насчитывалось от 3500 до 5000 боевиков.

БЫСТРЫЕ УСПЕХИ И СКОРЫЙ РАСКОЛ

Финансовая поддержка ИГ имела решающее значение для выживания «ИГ – Западная Африка» в 2016 и 2017 годах. Но к 2018 году эта поддержка резко упала (до 3,41% от прежнего уровня), и группировке пришлось искать другие источники финансирования. С 2018 года «ИГ – Западная Африка» получила в общей сложности 35,2 млн долл. США, собранных с местных торговцев и контрабандистов. Эти финансовые успехи были связаны с растущим контролем над торговлей и сельским хозяйством региона.

В марте 2019 года группировка претерпела серьезную неудачу из-за внутренних разногласий и смены руководства. ИГ заменило Абу Мусаба аль-Барнави на Абу Абдуллу ибн Умара аль-Барнави. Устранение Абу Мусаба спровоцировало беспорядочное бегство боевиков «ИГ – Западная Африка» во главе с Адамом Битри, который безуспешно пытался сотрудничать с радикальной группировкой «Ансару», связанной с «Аль-Каидой».

В итоге Битри, опасаясь понижения в должности в новой структуре, решил создать собственную базу в Абадаме (штат Борно, Нигерия), недалеко от опорного пункта «ИГ – Западная Африка». Его стратегия заключалась в том, чтобы собрать авторитетных деятелей, потерявших позиции из-за смещения Абу Мусаба, и противостоять «ИГ – Западная Африка» на ее собственной территории.

Пока был жив Абубакар Шекау, он оставался угрозой формирующейся структуре ИГ в регионе. У боевиков оставалось два варианта: либо принудить его к лояльности, либо нейтрализовать. Когда Шекау выследили в мае 2021 года, руководство «ИГ – Западная Африка» потребовало, чтобы он сдался и присягнул на верность группировке в обмен на гарантии безопасности. Шекау, на котором якобы был пояс смертника, предпочел совершить самоподрыв.

Несмотря на внутренние разногласия, которые привели к гибели Шекау, анализ деятельности группировки за последние два года показывает, что она все еще представляет серьезную региональную угрозу.

ЭКСТРЕМИСТЫ-РЕФОРМАТОРЫ

Смерть Шекау привела к более тесному сотрудничеству между «ИГ – Западная Африка» и ячейками экстремистов в бассейне озера Чад. В июне 2021 года, по данным Института исследований в области безопасности, ИГ сделало предложение руководству своего местного подразделения создать четыре «халифата» в Борно, на северо-востоке Нигерии. Этими «халифатами» были озеро Чад, Самбиса, Тимбукту и Тумбума, каждый из них должен был управляться назначенным группировкой губернатором. Главарь «ИГ – Западная Африка» Абу Мусаб аль-Барнави, который находился в Самбисе после смерти Шекау, был назначен главой Совета шуры, и ему подчинялись все остальные губернаторы.

«ИГ –Западная Африка» продолжает лоббировать возвращение бывших боевиков, особенно тех, кто покинул ряды группировки после смерти Шекау. С июня 2022 года более 80 таких боевиков вернулись в Нигерию из Ливии. ИГ в партнерстве с руководством своего подразделения в Западной Африке провело некоторые реформы, чтобы обеспечить их лояльность. Среди основных мер – справедливое обращение, разрешение использовать военные трофеи по своему усмотрению, увеличение экономических стимулов, а также защита гражданского населения в контролируемых районах. Реформы помогли боевикам получить своего рода легитимность на местах, что оказалось выгоднее предложений правительства Нигерии о капитуляции.

ГЛАВНЫЙ ГНОЙНИК И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

В течение первых четырех месяцев 2022 года большее количество операций, за которые ИГ взяло на себя ответственность, совершилось в Нигерии, а не в Ираке. Это означает, что Африка становится новым центром деятельности террористической группировки. По имеющимся данным можно сделать вывод, что перспективы «ИГ – Западная Африка» на Черном континенте связаны с тремя ключевыми моментами: мотивацией, более широкими возможностями и способностью адаптироваться к меняющейся обстановке.

Создается впечатление, что руководство ИГ способно воодушевлять своих боевиков на приобретение необходимых умений и ресурсов для обеспечения устойчивости группировки. Следовательно, ИГ будет стремиться к более активному объединению групп единомышленников в Африке.

Ранее сообщалось, что ИГ уже включило ячейки, работающие в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, в состав провинции «ИГ – Западная Африка». Формальное объединение группировок в районе озера Чад с группировками ИГ в Сахеле под единым знаменем способствует объединению экстремистских ячеек во всей Африке. Таким образом, регион может стать центром стратегической координации ИГ, из-за чего значительно возрастет потенциальная угроза безопасности всего континента.

В то же время вполне вероятно, что успехи африканских провинций ИГ в большей степени были результатом их собственных инициатив, а не требований далекого центра. Это означает, что по мере того, как провинции обретут сильное руководство с собственным видением и инициативой, сделавшись более независимыми, правительствам региона будет все сложнее бороться с угрозой.

В частности, отсутствие правительственного контроля в приграничных регионах и неспособность правительств предоставлять социальные услуги населению означает, что «ИГ – Западная Африка» сможет обеспечить чувство защиты и станет альтернативной властью для местного населения, что затруднит борьбу с терроризмом.

Уже более десяти лет правительство Нигерии ведет антитеррористическую борьбу против «Боко Харам», а теперь и против «ИГ – Западная Африка». Изначально «Боко Харам», считалась разношерстной группой преступников. Но группировка не только осталась на плаву, но и эволюционировала, укрепляя связи с локальными ячейками, а также с международным исламистским сообществом. При нынешнем положении вещей она может захватить значительную часть Африки.

Африканские правительства должны работать сообща, чтобы предотвратить присоединение молодежи и подростков к экстремистским группировкам, особенно к «ИГ – Западная Африка». Это требует усиления правительственных сил в приграничных районах, повышения уровня социального обеспечения, включая доступ к качественному образованию и здравоохранению, а также преодоления экономических трудностей, которые заставляют граждан присоединяться к экстремистским формированиям.

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – эксперт Института перспективных стратегических исследований ВШЭ.