Луганск атаковала «Штормовая тень»

Украина уже применяет дальнобойные крылатые ракеты франко-британского производства

Ближе к середине мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов по новым территориям РФ, увеличив радиус огневого поражения до 150 км.

На фоне продолжающихся артиллерийских обстрелов Донецка, Горловки, Ясиноватой, Марьинки и других населенных пунктов Донбасса, расположенных вблизи линии фронта, противник впервые за все время проведения специальной военной операции (СВО) применил дальнобойные крылатые ракеты типа «воздух-поверхность».

Самолеты ВВС Украины, не входя в зону действия российских средств ПВО, произвели обстрел Луганска. Это произошло вечером 12 мая, когда ЛНР отмечала День Республики (9 лет со дня проведения референдума о независимости). Смертоносные снаряды поразили предприятие полимерных упаковок «Полипак» и мясоперерабатывающий комбинат «Милам». В результате авиационного налета частично разрушено административное здание, на заводской территории вспыхнул пожар, есть разрушения ближайших жилых домов, пострадали мирные жители, в том числе шестеро детей.

СДЕЛАНО В БРИТАНИИ

По информации местных органов власти, объекты в столице ЛНР были поражены ракетами типа Storm Shadow (в переводе с английского – «Штормовая тень») совместной разработки и производства Великобритании и Франции. Идентификация использованных боеприпасов была проведена по анализу обнаруженных обломков, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК). Кроме того, на земле были обнаружены остатки ложной цели типа ADM-160B MALD (производства США).

На следующий день Министерство обороны РФ признало факт нанесения противником удара по Луганску поставленными Великобританией изделиями типа Storm Shadow. «Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины сбиты», – говорится в сводке МО РФ от 13 мая. Данная информация свидетельствует о том, что помимо получения дальнобойных крылатых ракет самолеты ВВС Украины прошли доработки под их применение. А летный состав – необходимую подготовку, которую он не имел ранее ввиду отсутствия подобного оружия.

Первоначальная информация о применении ВСУ баллистической ракеты «Гром-2» оперативно-тактического класса (ими ранее обстреливали Крым) не нашла подтверждения. Вскоре после появления подобных сообщений выступил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко с иной версией в пользу ракет «воздух-поверхность».

За день до удара, 11 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о поставке Storm Shadow в адрес киевского режима с комментарием: «Они позволят Украине оттеснить российские войска».

А 13 мая глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о новом налете со стороны Украины. «Меньше чем за сутки украинские националисты нанесли второй удар по столице республики, – сказал он. – Сегодня утром случился прилет в районе поселка Юбилейный (Артемовский район Луганска)». Помимо того сообщается о попадании «в старое здание Луганской академии внутренних дел».

Предварительный анализ событий 12 мая позволяет составить следующую картину произошедшего. Предположительно самолет ВВС Украины марки «Су» произвел пуски ракет над Краматорском. Город расположен на удерживаемой ВСУ частью ДНР. Чтобы отвлечь расчеты российских средств ПВО, противник задействовал ложные цели в виде изделий ADM-160A MALD производства США.

Согласно логике разработчиков этого аппарата из корпорации Raytheon, обнаружив самолеты-носители и зафиксировав пуски с них, средства противовоздушной обороны противника активизируют свои радиолокационные средства. Это дает возможность атакующей стороне вскрыть их расположение и поразить наводящимися на радиоизлучение ракетами AGM-88 HARM. Таковые поставляются ВСУ с прошлого года, отмечались неоднократные случаи их применения в зоне СВО. Вместе с тем о применении украинскими военными аппаратов-приманок типа ADM-160B MALD и им подобных ранее не сообщалось.

Тактика комбинированного удара с воздуха предполагает вскрытие сил и средств ПВО обороняющейся стороны, после чего следует их подавление. Заключительным этапом идет пролет через подавленный участок системы ПВО крылатых ракет «воздух-поверхность» типа Storm Shadow или им подобных. Они поражают основную цель, выбранную в качестве главного объекта атаки.

С появлением данной комбинации (включает самолет-носитель, ложные цели ADM-160B MALD, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM и ударные Storm Shadow) возможности ВВС Украины по прорыву эшелонированной системы ПВО противника существенно возрастают. Возможно, враг использовал описанную выше тактику при нанесении ракетного удара по Луганску.

Подконтрольные Министерству обороны Украины интернет-ресурсы косвенно подтвердили получение ударных ракет франко-британского производства. Они опубликовали сообщение, что при расстоянии от линии фронта до Севастополя около 300 км ВСУ могут наносить удары крылатыми ракетами по кораблям ВМФ России на стоянке в главной базе Черноморского флота.

ТЕНЬ СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Полуторатонное изделие Storm Shadow имеет длину свыше 5 м и размах крыла 3 м. Головная часть – проникающего типа с задержкой подрыва взрывчатого вещества, для уничтожения подземных бункеров, пункты связи и управления. Среди других типов целей указываются аэродромы, электростанции, мосты, склады техники и боеприпасов. В список также внесены портовые сооружения, надводные корабли и подводные лодки на стоянке в пунктах постоянного базирования.

Разработка «многоцелевой высокоточной крылатой ракеты большой дальности с автономным наведением» велась совместными усилиями Великобритании и Франции. Пятая Республика дала проекту название SCALP-EG (аббревиатура с полного названия изделия на французском языке). Практическая работа началась в 1994 году. Тогда многие европейцы радовались наступившей разрядке в отношениях Востока и Запада, а также интенсивным ходом процесса глобализации. Власть вынужденно прислушивалась к мнению налогоплательщиков, а те выступали за всемерное сокращение оборонных расходов. Многие проекты создания новой военной техники закрывались, сохранившиеся – пересматривались в сторону уменьшения стоимости опытно-конструкторских работ и постановки серийного производства. Поэтому SCALP-EG получил не полностью новый двигатель, а старую (разработки 1970-х годов) модель Microturbo TR-60 изначально созданную для беспилотных разведчиков семейства Meteor Mirach. Проверенный временем турбореактивный мотор приспособили для иного применения. Многочисленные улучшения и доработки позволили улучшить его параметры (включая расход топлива), но они так и не вышли на уровень лучших американских и российских аналогов.

Выжить проекту помог богатый иностранный заказчик – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Экспортный вариант получил собственное название Black Shaheen. В качестве носителя был определен легкий одномоторный истребитель Mirage 2000. Подобные машины поставлялись фирмой Dassault вооруженным силам ОАЭ и на рубеже веков считались весьма продвинутыми изделиями. Вместе с тем аэродинамическая схема «бесхвостка» диктовала жесткие условия по массе и размещению вооружения на внешней подвеске. Выбор Mirage 2000 в качестве носителя Black Shaheen был вынужденным: более грузоподъемных боевых самолетов арабский покупатель тогда попросту не имел.

Дальность пуска Black Shaheen была ограничена 290 км (с учетом положений Договора по нераспространению технологий ракетного оружия). Да и получить большее значение не представлялось технически, принимая во внимание скромные возможности Mirage 2000. Как бы там ни было, разработчикам удалось выполнить требования иностранного покупателя, а сборку серийных изделий поставить на поток. Это способствовало привлечению других зарубежных заказчиков: Египта, Греции, Италии, Катара, Саудовской Аравии и, возможно, Индии. Итогом стала успешная реализация всей программы.

Британский вариант ракеты имеет ряд отличий от Black Shaheen, включая большую стартовую массу. В роли носителей выступают не легкие одномоторные истребители, а тяжелые двухдвигательные самолеты тактической авиации. Радиус действия увеличился, причем для самой дальнобойной версии он достиг 560 км (варианта исполнения с большим количеством топлива за счет уменьшения боевой части).

ЗАПУСТИЛ И ЗАБЫЛ

Словом, Storm Shadow представляет европейский аналог хорошо известным дальнобойным крылатым ракетам семейства «Томагавк» (США) и «Калибр» (РФ). При этом рассматриваемое изделие уступает им по массово-габаритным параметрам и дальности (вместо тысяч километров – сотни) при сохранении боевой части на уровне 400–500 кг. Сниженный вес и уменьшенные габариты объясняются решением разработчика сделать основными носителями самолеты не стратегической, а фронтовой авиации – двухмоторные истребители типа Tornado, Eurofighter Typhoon и Rafale.

Технические характеристики изделия различаются в зависимости от источника. Это объясняется тем, что создано целое семейство ракет не только для авиационных, но и морских носителей (наводные корабли и подлодки). В последнем случае масса и габариты не столь критичны, поэтому в новом веке развитие семейства шло по пути наращивания массы и дальности. Один из морских вариантов известен как MdCN. Он прошел испытания в 2013 году и спустя пять лет поступил на вооружение французских фрегатов типа FREMM. Морские варианты имеют дальность до 1400 км, более легкие авиационные (в зависимости от конкретного исполнения) от 150 до 560 км.

С точки зрения летчика, ракета сделана по принципу «запустил и забыл»: полетное задание закладывается в бортовой компьютер непосредственно перед вылетом. После схода с направляющих направить снаряд на другую цель нельзя. Составители задания могут запрограммировать траекторию полета таким образом, чтобы обойти заранее известные расположения сил и средств ПВО противника. Для навигации ракета использует сигналы спутниковой группировки NAVSTAR-GPS, а также заложенную в бортовой компьютер цифровую карту местности. Как правило, большую часть маршрута «штормовая тень» проходит на низкой высоте, а по приближении к объекту атаки выполняет горку с последующим пикированием на цель. Головной обтекатель сбрасывается и в работу вступает инфракрасная камера высокого разрешения, точно направляя снаряд на объект атаки. Начиная с 2005 года внедряются доработки в бортовые системы. Прошла постановка канала односторонней связи так, чтобы перед поражением цели ее изображение отправлялось на самолет-носитель. Объявлено о внедрении двустороннего канала связи так, чтобы стало возможным перенацеливать ракету после пуска.

Для российской ПВО английские «штормовые тени» представляют новый тип цели, приходится учиться в бою. Первый случай успешной работы зенитных расчетов отмечен в сводке МО РФ от 15 мая. А на следующий день официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сказал: «Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow».

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.