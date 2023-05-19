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ТАСС

Венгрия заявила, что поддерживает все мирные планы по Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа римский Франциск в Будапеште, 28 апреля 2023 года
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа римский Франциск в Будапеште, 28 апреля 2023 года.
Источник изображения: © VINCENZO PINTO

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о готовности его страны стать посредником

БУДАПЕШТ, 18 мая. /ТАСС/. Венгрия поддерживает все касающиеся Украины мирные планы и инициативы, которые могут привести к урегулированию продолжающегося там вооруженного конфликта. Об этом заявил в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами в перерыве заседания исполкома Центристского демократического интернационала (ЦДИ), проходящего в городе Блед.

"Никто не знает, какой мирный план будет иметь шансы на успех, поэтому Венгрия поддерживает все инициативы и готова оказать содействие тем, кто стремится к миру, либо в качестве посредника, либо в качестве площадки для переговоров о прекращении огня", - процитировало главу правительства информационное агентство MTI. Он подчеркнул, что важен первый шаг, поскольку если его не сделать, то достичь мира будет невозможно. Орбан является вице-президентом ЦДИ - крупного объединения политических партий стран Европы и Америки, стоящих на христианско-демократических позициях.

Ранее правительство Венгрии заявляло о поддержке обнародованных в феврале предложений Китая по поводу урегулирования ситуации на Украине, а также мирной миссии Ватикана, о которой Папа Римский Франциск рассказал, не вдаваясь в подробности, после своего визита в Будапешт в конце апреля. Кроме того, существует мирная инициатива стран Африки, представители которых выражали готовность посетить в ближайшие дни Москву и Киев.

Беседуя с журналистами в Словении, Орбан также отметил, что Венгрия воспринимает вооруженный конфликт на Украине иначе, чем другие страны, потому что он протекает по соседству и в Закарпатье проживают этнические венгры, многие из которых погибли на поле боя. По его словам, этот конфликт стал "личной национальной потерей" не только для Украины, но и для Венгрии.

Отвечая на вопрос о блокировке Венгрией выделения военной помощи Украине из Европейского фонда мира, премьер-министр напомнил, что этот финансовый механизм был создан Евросоюзом для обеспечения европейской безопасности, а не для оплаты поставок вооружений украинской армии. "Целью фонда является укрепление безопасности во всей Европе, но до сих пор деньги использовались в основном для поддержки Украины", - отметил Орбан. Он пояснил, что Венгрия заблокировала дальнейшие выплаты, поскольку хотела бы уточнить, "будет фонд служить своей первоначальной цели - общеевропейской безопасности - или же будет превращен в инструмент военной поддержки Украины".

Ранее глава МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия требует исключить крупнейший банк страны OTP из украинского списка "международных спонсоров войны" и до тех пор, пока этого не произойдет, будет блокировать выделение средств из Европейского фонда мира. 

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Страны
Венгрия
Китай
Россия
Словения
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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