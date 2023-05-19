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Независимое военное обозрение

Контрнаступление ВСУ до Соледара не дошло

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Киев бросил в атаку на Соледар 40 танков, из них восемь были уничтожены огнем российских войск, а остальные отошли на исходные позиции. Фото Reuters
Киев бросил в атаку на Соледар 40 танков, из них восемь были уничтожены огнем российских войск, а остальные отошли на исходные позиции. Фото Reuters.

Украинские войска ищут, но не находят слабые места в обороне Российской армии

Анализ ежедневных сводок Министерства обороны России позволяет сделать предварительный вывод о том, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) перехватить инициативу и перейти в контрнаступление сорвалась. На отдельных участках фронта продолжаются тяжелые бои, однако пик интенсивности, пришедшийся на 11–13 мая, пройден.

Самые сильные атаки противник провел в районе Соледара на участке фронта протяженностью 95 км. «Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника, – говорится в сообщении МО РФ от 12 мая. – Все атаки подразделений ВСУ отражены, прорывов обороны российских войск не допущено». О силе удара говорят потери, понесенные противником у Соледара: более 540 военнослужащих, 8 танков и более 20 единиц другой бронетехники.

Различные информированные источники дают отличные друг от друга оценки ситуации. Так, советник главы ДНР Ян Гагин утверждает, что ВСУ «активизировались по всей линии боевого соприкосновения… и в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно». Противник отыскивает слабые места в обороне Российской армии, с тем чтобы определиться с направлением главного удара.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов соглашается, что ВСУ действительно активизировались, но лишь «на определенных участках», что не вызвало «существенных изменений» общей обстановки. Как можно понять со слов Алаудинова, «Ахмат» пока остается в зоне ответственности 2-го армейского корпуса, простирающейся от Соледара в ДНР до Кременной в ЛНР. Значит, предполагаемая переброска чеченских спецназовцев в район Артемовска (переименован киевскими властями в Бахмут) отложена.

Наступление на данном направлении продолжается силами ЧВК «Вагнер». К 17 мая российские добровольцы штурмовых отрядов с боями заняли всю жилую застройку Артемовска, а противник проводит контратаки на флангах. ВСУ сумели оттеснить российские подразделения от Богдановки ближе к Берховке и Ягодному (северный фланг) и одновременно пытаются наступать на Клещеевку (южный фланг). МО РФ объяснило отход своих подразделений на северном фланге соображениями по «повышению устойчивости обороны с учетом выгодных условий Берховского водохранилища».

Согласно сводке МО РФ за 16 мая, наиболее сложная обстановка сложилась у села Красное, «где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено 10 атак со стороны ВСУ».

Начиная с 14 мая, тон заявлений руководителя ЧВК «Вагнер» о боеспособности регулярной Российской армии изменился в лучшую сторону. По словам Евгения Пригожина, главным итогом на середину мая стало выстраивание прочной оборонительной линии в районе Берховского водохранилища. H


Владимир Карнозов

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧВК
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