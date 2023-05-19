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ТАСС

В ООН прокомментировали угрозы Подоляка о физической расправе над россиянами

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Штаб-квартира ООН
Штаб-квартира ООН.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Во всемирной организации призвали избегать не способствующей урегулированию конфликта на Украине риторики

ООН, 18 мая. /ТАСС/. ООН считает важным избегать в ходе конфликта на Украине не способствующей урегулированию риторики. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак на просьбу прокомментировать угрозы советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о физической расправе над россиянами.

"Очевидно, что не только в этой ситуации, но и во всех ситуациях [конфликта] есть риторика с различных сторон, на которую мы не отвечаем, - сказал Хак, отвечая на вопрос, почему ООН не реагирует на такого рода заявления. - Тем не менее во всех этих ситуациях мы призываем все стороны избегать не несущей пользы риторики".

Ранее Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо в связи с заявлениями главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о готовности Киева "убивать россиян по всему миру".

В постпредстве России при ООН призвали структуры всемирной организации воздержаться от двойных стандартов в своих политических оценках и должным образом отреагировать на вопиющие высказывания Буданова. 

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