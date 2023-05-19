Морпехи и танки в чреве «Носорога»

БДК типа «Иван Рогов» обеспечили советскому флоту возможность проецировать силу на стратегическую дальность

Большие десантные корабли океанской зоны проекта 1174 были самыми крупными кораблями своего класса в советском ВМФ и одними из лучших в мире в свое время. Создавались эти гиганты для транспортировки морем и высадки на оборудованное или необорудованное, с малым уклоном дна, побережье крупных сил десанта с различной боевой техникой, вплоть до основных танков.

Разработка и постройка достаточно сложного и нового для отечественного кораблестроения десантного корабля сопровождались выполнением всесторонних проектных и военно-экономических исследований, в которых наряду с проектантом – Невским проектно-конструкторским бюро – принимали участие и другие научно-исследовательские и конструкторские организации страны, а также многочисленные предприятия отечественного ОПК.

РОЖДЕНИЕ ГИГАНТА

Необходимость в создании такого корабля была продиктована складывающейся в 1960-х годах военно-политической обстановкой, а также ростом военной мощи Советского Союза и амбициозными планами военно-морского строительства. Главной задачей их было создание и вывод на просторы Мирового океана советского ракетно-ядерного флота, способного осуществлять любые боевые действия, том числе проводить в удаленных районах планеты достаточно масштабные морские десантные операции. Именно для этого флот приступил к формированию многочисленной и хорошо вооруженной морской пехоты, а кораблестроительная промышленность СССР получила задания на разработку десантных кораблей новых типов.

Первой, естественно, была закрыта проблема с обеспечением возможности проведения морских десантных операций в «прямой видимости» Москвы. Для этого создавались десантные корабли и катера на воздушной подушке. Танко-десантные и средние десантные корабли. И, наконец, большие десантные корабли (БДК) проекта 1171 (шифр «Тапир», тип – «Воронежский комсомолец»).

Примечательно, что последний получил на Западе обозначение «Аллигатор». Бытует мнение, что за характерную конструкцию носовой части, которая в открытом положении – для высадки десанта – действительно напоминала раскрытую пасть этого зубастого хищника.

БДК проекта 1171 уже могли обеспечить проведение десантных операций и в более удаленных районах Мирового океана. Проектирование такого корабля началось в конце 1950-х годов и велось коллективом специалистов Центрального конструкторского бюро № 50 под руководством главного конструктора И.И. Кузьмина, ВМФ представлял капитан 2-го ранга А.Н. Белинский). При этом ЦКБ-50 в 1966 году было переименовано в Западное проектно-конструкторское бюро (ПКБ), а заканчивало работы по «Тапиру» и осуществляло авторский надзор за проектом в ходе его строительства уже Невское ПКБ (сегодня – в составе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Окончательный вариант технического проекта был утвержден 14 февраля 1962 года. В период до 1975 года советский ВМФ получил 14 кораблей данного типа – в четырех модификациях. Пятнадцатый корабль был заложен на стапеле расположенного в Калининграде Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» (сегодня – в составе ОСК), но затем наверху приняли решение прекратить его постройку, и задел корпусных конструкций разобрали на металл.

Погрузка техники на БДК проекта 1171 могла осуществляться своим ходом (через носовую или кормовую аппарели) либо при помощи грузовых кранов (через специальные люки в верхней палубе). В носу корабля за двумя огромными, открывающимися в стороны створками располагалась специальная аппарель, ведущая на танковую палубу и позволявшая производить высадку любой техники десанта на берег при уклоне последнего не более 3 градусов. Конечно, такие условия не всегда могли присутствовать на побережье противника, а потому корабль мог высаживать технику и на плав – но только легкую, для выгрузки танков все равно пришлось бы подходить к берегу.

Новый корабль был довольно внушительным средством транспортировки и десантирования морпехов со всем их вооружением и необходимыми запасами продовольствия и боеприпасов. Фактически один БДК мог брать на борт батальон морской пехоты со штатными техникой и имуществом – и при нормальном запасе дизельного топлива для своей главной энергоустановки перебрасывать их на расстояние не менее двух тысяч миль. Если же в балластные цистерны заливалось дополнительное количество топлива (вместо традиционной балластной воды), то дальность плавания советских «аллигаторов» возрастала более чем вдвое. При этом автономность по запасам топлива и провизии, без пополнения оных с судов снабжения или в портах, у первых кораблей серии составляла 15 суток, а у последних – уже 20 суток.

РАЗЛИЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

Впрочем, нерешенной все же оставалась важная проблема: как эффективно обеспечить проецирование силы и проведение морских десантных операций в удаленных районах Мирового океана, где нет своих баз и союзников. Конечно, в случае острой необходимости с этой задачей могли справиться и БДК проекта 1171, но они все же выполнили бы ее с недостаточно высокой эффективностью.

Тогда-то и было принято решение строить десантные корабли нового типа, способные эффективно действовать в дальней морской и океанской зонах. Причем позднее советская конструкторская мысль пошла еще дальше: был разработан проект огромного океанского десантного корабля проекта 11780, который по внешнему виду был очень похож на американские универсальные десантные корабли, имеющие внутреннюю доковую камеру для десантных катеров на воздушной подушке и обеспечивающие базирование вертолетной группы. Правда, этот проект так и не был реализован.

Тем временем в сентябре 1964 года Невскому ПКБ было выдано тактико-техническое задание на проектирование большого десантного корабля проекта 1174 (шифр «Носорог»). Главным конструктором проекта назначили П.П. Милованова, а главным наблюдающим от ВМФ – капитана 2-го ранга А.В. Бехтерева. Эскизный проект БДК утвердили в октябре 1965 года, а скорректированный технический – в мае 1968 года.

В конечном итоге коллективом специалистов Невского ПКБ во взаимодействии с представителями заинтересованных организаций и предприятий был разработан не имевший аналогов в отечественной практике кораблестроения десантный корабль оригинальной конструкции. Он был способен производить высадку подразделений десанта как непосредственно на берег, так и не подходя к нему: плавающую технику – на плав, не плавающую – с помощью десантно-высадочных плавсредств, а личный состав с оружием – и на вертолетах.

Такая концепция, реализованная в отношении БДК океанской зоны, была новой и для мирового кораблестроения. Ведь западные флоты применяли тогда и в основном продолжают применять для аналогичных целей и до сих пор десантные корабли, высаживающие технику только на плав, а личный состав – десантными катерами или вертолетами.

Ни один из зарубежных универсальных десантных кораблей или вертолетоносцев не может подходить близко к необорудованному побережью и не в состоянии высаживать силы десанта на упор. Впрочем, это результат совершенно иного подхода наших противников к проведению морских десантных операций и использованию морской пехоты. Что, как представляется, целесообразно рассмотреть впоследствии в отдельном материале.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

БДК проекта 1174 – многопалубный корабль с полубаком и развитой кормовой надстройкой. Водоизмещение стандартное без десанта, боевой техники и плавсредств – 8260 т, а при взятых на борт десанте, боевой технике и плавсредствах в доковой камере – 11580 т. Водоизмещение полное при загруженном десанте и плавсредствах в доковой камере составляет 14060 т. Главные размерения: длина – 157 м, ширина – 23,8 м, осадка средняя – 6,7 м.

Специалистами Невского ПКБ и ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова в опытовом бассейне последнего была отработана форма обводов корпуса нового корабля, отличительной особенностью которой стало наличие конструктивного дифферента на корму, носового бульба и заостренных в носовой части ватерлиний. Что в совокупности обеспечило «Носорогу» достижение высокой для десантного корабля с носовым высадочным устройством скорости полного хода – до 21 узла, при хороших высадочных характеристиках и практически неограниченной мореходности.

В носовой части БДК проекта 1174 был расположен танковый трюм длиной 54 м, шириной 12 м и высотой около 5 м, а в кормовой – заполняемая водой доковая камера длиной 75 м, шириной 12,8 м и высотой 8,2 м. Стапель-палуба находилась на один твиндек ниже танковой.

Для погрузки техники с пирса при швартовке корабля кормой, а также для приема в док-камеру плавсредств и выгрузки их из нее в транце был сооружен лацпорт с откидным герметическим закрытием, которое в опущенном положении служило сходней для техники. Для перемещения последней по кораблю имелись три специальные сходни, оборудованные гидравлическими приводами. Первая из них была размещена между доковой камерой и танковым трюмом (в поднятом положении она служила переборкой, разделяющей эти помещения), а две другие – между верхней и танковой палубами.

Носовое высадочное устройство «Носорога» включало двухстворчатые ворота и выдвижную сходню длиной около 32 м, которая в походном положении находилась под верхней палубой и выдвигалась при помощи гидравлического привода.

«Иван Рогов» считался гордостью советского флота, но вскоре после распада СССР встал на прикол. Фото ВМС США

ГАЗОТУРБИННОЕ СЕРДЦЕ КОРАБЛЯ

Главная энергетическая установка (ГЭУ) корабля – газотурбинная двухвальная, включала два газотурбинных агрегата типа М8К с двигателями серии ДО59 номинальной мощностью по 18 тыс. л.с. Агрегаты отличались повышенной экономичностью, улучшенными акустическими характеристиками и увеличенным ресурсом – не менее чем 10 тыс. часов. Каждый из агрегатов работал на свой гребной винт фиксированного шага. Организационно ГЭУ была размещена поэшелонно в двух бортовых отсеках, а вспомогательные механизмы – между ними под стапель-палубой. Источники электроэнергии – шесть дизель-генераторов мощностью до 500 кВт.

ГЭУ и нормальный запас топлива на борту обеспечивали кораблю дальность плавания скоростью 18 узлов около 4 тыс. миль, а при максимальном запасе топлива – почти в 1,8 раза больше. Экономическая скорость хода составляла 14 узлов, что при нормальном запасе топлива обеспечивало дальность плавания до 7,5 тыс. миль.

Автономность корабля по запасам провизии в зависимости от численности взятого на борт десанта достигала 15–30 суток – при 500 и 250 десантниках соответственно. При этом базовый экипаж включал около 250 человек, в том числе 37 офицеров. Корабль оснащался также системой приема жидких и твердых грузов в море.

ОРУЖИЕ ДЛЯ САМООБОРОНЫ И ПОДДЕРЖКИ ДЕСАНТА

Отличительной особенностью БДК проекта 1174 было наличие достаточно мощного ракетно-артиллерийского вооружения, которое могло использоваться не только для самообороны, но и оказания огневой поддержки высаживаемому десанту.

Ракетное вооружение включало зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-М» или «Оса-МА» в составе одной двухбалочной пусковой установки (боекомплект – 20 зенитных управляемых ракет 4К33), а также комплект переносных ЗРК. Стрельба последними могла выполняться либо традиционно – стрелком со своего плеча, либо же с расположенных на корабле турельных счетверенных пусковых установок.

Для поражения площадных береговых целей на кораблях типа «Иван Рогов» по правому борту перед надстройкой была установлена одна пусковая установка 122-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) МС-73 «Град-М» с 40 направляющими (боезапас – 320 реактивных снарядов, дальность стрельбы – около 20 км).

Артиллерийское вооружение было представлено двумя системами. В качестве главного калибра выступала одна спаренная 76,2-мм артиллерийская установка АК-726, сопряженная с радиолокационной системой управления стрельбой МР-105 (боекомплект – 1000 выстрелов со снарядами с контактными и бесконтактными взрывателями, дальность стрельбы – до 16 км, скорострельность – до 100 выстрелов в минуту). Стрельба из нее могла вестись расчетом в автоматическом режиме, в полуавтоматическом режиме с применением оптического прицела «Призма» или же в полностью ручном режиме под управлением оператора.

Вторая артсистема включала четыре 30-мм шестиствольные автоматические скорострельные артиллерийские установки АК-630М, расположенные попарно побортно и сопряженные с двумя радиолокационными системами управления стрельбой МР-123 «Вымпел», по одной на каждый борт, в составе радиолокационной станции (РЛС), телевизира и визирной колонки. Суммарный боезапас всех артустановок АК-630М составлял 16 тыс. выстрелов.

Авиагруппа кораблей типа «Иван Рогов» могла включать до четырех вертолетов типа Ка-27 или Ка-29, которые размещались в крытом ангаре и подавались на верхнюю палубу непосредственно перед взлетом. Конструктивно ангар для вертолетов размещался в надстройке корабля между двумя взлетно-посадочными площадками.

БДК проекта 1174 был оборудован трехкоординатной РЛС общего обнаружения типа МР-310А (на последнем корабле серии – РЛС «Фрегат-МА»), двумя навигационными РЛС и различными средствами связи. Предусмотрены были также пассивные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средства обнаружения и уничтожения боевых пловцов – опускаемая малогабаритная гидроакустическая станция МГ-7 и 55-мм многоствольный противодиверсионный реактивный гранатомет МРГ-1 «Огонек».

С МОРЯ НА БЕРЕГ

БДК проекта 1174 мог перевозить и высаживать десант численностью до батальона – 440 морских пехотинцев и 79 единиц техники (бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки, автомобили и т. п.) – или танковое подразделение с 46–50 основными танками.

В танковый трюм, на верхнюю палубу и в доковую камеру при условии отсутствия в ней плавсредств «Носорог» мог принять до 50 основных танков, либо до 80 боевых бронированных машин разного типа (БТР, БМП), либо до 120 единиц различных автомашин или другой подвижной техники в любых сочетаниях. Личный же состав десанта размещался в нескольких кубриках и четырехместных офицерских каютах.

Высадка десанта с обычной, неплавающей, техникой осуществлялась на упор, то есть непосредственно на необорудованное побережье, при условии минимального уклона дна 2–3 градуса – в зависимости от общей массы принятого на корабль полезного груза, а также при глубине брода на ноке сходни не более 1,2 м.

Для выгрузки же неплавающей техники без подхода к берегу использовались десантно-высадочные средства, размещаемые в доковой камере корабля. Согласно проектным данным, БДК проекта 1174 мог принять в свою доковую камеру до шести типовых водоизмещающих десантных катеров проектов 1785 («Т-4») или 1176 («Ондатра»). Либо три десантных катера на воздушной подушке (ДКАВП) проекта 1206 («Кальмар»), или столько же десантных катеров на воздушной каверне проекта 11770 («Серна»). Любой из указанных типов десантно-высадочных средств обладал способностью транспортировать один основной танк или другую броне- и автотехнику.

По воспоминаниям очевидцев, процесс завода и выпуска ДКАВП типа «Кальмар», созданных в общем-то специально под БДК проекта 1174, был достаточно хлопотным. В основном из-за того, что при работающих главных двигателях эти катера просто не «попадали» в габариты доковой камеры. Приходилось заводить их в водоизмещающем положении: катер ставили непосредственно перед док-камерой, заводили на него два стальных троса, которые выбирались при помощи двух шпилей, установленных на площадке в носовой части доковой камеры.

Для вывода катера троса дополнительно проводились через блоки в кормовой части доковой камеры, и только после выхода катера на чистую воду производился запуск двигателей. При необходимости, по воспоминаниям проходивших на БДК службу офицеров и матросов, питание на стартеры двигателей ДКАВП подавалось от резервного выпрямителя ВАКЭП 140–70 ПВ главных двигателей БДК.

Важным достоинством кораблей типа «Иван Рогов» являлось то, что высадка личного состава десанта – особенно идущих в передовом эшелоне десантно-штурмовых групп и групп инженерной разведки – могла осуществляться при помощи имевшихся на борту вертолетов. Согласно проекту, на БДК могли базироваться четыре транспортно-боевых вертолета Ка-29, способных принимать по 16 десантников каждый. Причем этот вертолет был еще и способен оказывать огневую поддержку. Возможно было размещение и вертолетов других типов – поисково-спасательных или противолодочных Ка-27, а также вертолетов радиолокационного дозора и наведения Ка-31.

БОЕВАЯ СЛУЖБА В МИРОВОМ ОКЕАНЕ

Для серийной постройки БДК проекта 1174 был определен Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (ССЗ №820, Калининград, сегодня – в составе ОСК). Головной корабль серии «Иван Рогов» (заводской №101) был заложен на стапеле в сентябре 1973 года, сдан заказчику в июне 1978-го и включен в состав Краснознаменного Тихоокеанского флота (КТОФ).

Головной корабль получил свое имя в честь Ивана Васильевича Рогова (1899–1949) – советского военачальника, генерал-полковника береговой службы. Выпускник Казанской губернской школы общественных наук, он с 1919 года по партийной мобилизации ушел в Красную Армию, принимал участие в боях Гражданской войны. С 1921 года – на партийно-политической работе в различных подразделениях и частях. В 1937–1938 годах был военным комиссаром стрелковой дивизии, проходил службу в Генеральном штабе РККА, состоял членом Военного совета Белорусского особого военного округа. С марта 1939-го – начальник Политуправления ВМФ (с 1940-го – Главного управления политпропаганды ВМФ), одновременно – заместитель наркома ВМФ СССР. В годы Великой Отечественной – также одновременно член Военного совета Черноморского флота (декабрь 1943 – февраль 1944). В 1946–1949 годах – член Военного совета Прибалтийского военного округа.

Вошедший в боевой состав КТОФ большой десантный корабль «Иван Рогов» с 27 февраля по 3 июля 1979 года совместно с тяжелым авианесущим крейсером «Минск» совершил переход вокруг Европы и Африки во Владивосток. Во время перехода совершались деловые заходы в Луанду (Ангола), Мапуту (Мозамбик), Порт-Луи (Маврикий) и Аден (НДРЙ). В 1996 году корабль был исключен из боевого состава ВМФ и разделан на металл.

Второй корабль проекта 1174 «Александр Николаев» (заводской №102) был заложен на стапеле в марте 1976 года и вошел в боевой состав ВМФ в конце 1982 года. Корабль также был направлен для дальнейшей службы на Дальний Восток.

Свое имя этот БДК получил в честь Александра Андреевича Николаева (1905–1949) – вице-адмирала, замначальника Главного политуправления ВС СССР. Александр Андреевич поступил на военную службу в 1927 году, окончил школу подводного плавания, а в 1938-м – Военно-политическую академию имени Ленина. С 1938 года – военный комиссар Главного штаба ВМФ, с 1940 года и в период Великой Отечественной – член Военного совета Северного флота. После войны – член Военного совета ряда флотов, а с 1947 года – замначальника Главного политуправления ВС СССР.

БДК «Александр Николаев» в период с 17 октября 1983-го по 27 февраля 1984 года вместе с тяжелым авианесущим крейсером «Новороссийск» совершил переход вокруг Европы, Африки и Азии во Владивосток. По ходу следования были произведены заходы в Луанду (Ангола), Викторию (остров Сокотра), Мапуту (Мозамбик) и Мадрас (Индия). В период обострения военно-политической обстановки в районе Персидского залива в конце 1980-х – начале 1990-х годов БДК «Александр Николаев» вместе с другими кораблями обеспечивал безопасность гражданских судов в Оманском и Персидском заливах. В 1997 году корабль был выведен в резерв, а в декабре 2006 года исключен из боевого состава ВМФ.

Третий корабль проекта 1174 «Митрофан Москаленко» (заводской № 103) был заложен на стапеле «Янтаря» в мае 1984-го и вступил в строй в конце 1989 года. Военно-морской флаг СССР был поднят на нем 23 сентября 1990 года. Но в отличие от двух собратьев этот корабль вошел в боевой состав Краснознаменного Северного флота. В отличие от своих предшественников он получил ряд новых образцов боевых и радиотехнических средств.

БДК «Митрофан Москаленко» назван в честь Митрофана Ивановича Москаленко (1896–1966) – советского военачальника, генерал-полковника береговой службы.

Митрофан Иванович поступил на военную службу в 1918 году, во время Гражданской войны был секретарем партийных организаций строительных частей, военкомом военно-полевого строительства. С 1924-го – помощник военкома района (сектора) береговой обороны Черноморского флота, впоследствии военком Днепровской военной флотилии, помощник командующего Амурской военной флотилией. Окончил Военно-морскую академию имени Ворошилова в 1935 году.

С мая 1937 года – начальник штаба, с декабря – и. о. начальника Военно-морского инженерного училища имени Дзержинского, а с июня 1938-го – первый замначальника Военно-морской академии имени Ворошилова. В 1939–1945 годах – командир Главного военного порта Краснознаменного Балтийского флота, начальник управления тыла Балтфлота. В 1947–1949-м – начальник управления тыла, а затем – заместитель Главнокомандующего ВМС СССР по тылу. Впоследствии – начальник Тыла ВМФ СССР.

После ухода с завода БДК «Митрофан Москаленко» в 1990 году совершил переход вокруг Скандинавского полуострова в Североморск и в марте 1991-го был включен в качестве флагманского корабля в состав 37-й отдельной дивизии морских десантных сил КСФ.

В 1991–1992 годах корабль совершил пять межфлотских переходов с Балтики на Север, выполняя задачи по перевозке военного имущества и техники Балтийского флота, высвободившихся в результате сокращения флота и вывода его подразделений из прибалтийских республик СССР. В 1994 году он вошел в состав Атлантической эскадры надводных кораблей.

За участие в морском параде, посвященном 50-летию Победы, корабль был награжден дипломом президента РФ. С июня 2001 года входил в состав Кольской флотилии разнородных сил, но в 2002 году был выведен в резерв, а в 2006 году покинул боевой состав ВМФ РФ.

В новом тысячелетии эстафету «Тапиров» и «Носорогов» приняли десантные корабли нового поколения – БДК проекта 11711 (головной – «Иван Грен»), постройкой которых занимается Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». А также строящиеся Керченским судостроительным заводом имени Бутомы универсальные десантные корабли проекта 23900. Которым, что символично, присвоены имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Но рассказ об этих кораблях – это уже тема отдельного материала.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.