Кисида и Байден намерены усиливать сдерживание Китая и Северной Кореи

Токио. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден накануне саммита G7 подтвердили необходимость укреплять военный потенциал японо-американского альянса в связи с вызовами со стороны КНР и КНДР, сообщает "Киодо".

"За день до начала саммита G7 в Хиросиме Кисида и Байден вновь заявили о важности усиливать средства сдерживания альянса Японии и США в условиях растущей военной напористости Китая и развития КНДР ракетной и ядерной программ", - отмечает агентство.

Лидеры двух государств также говорили о важности сохранить мир и стабильность в районе Тайванского пролива.

Кроме того, Кисида и Байден договорились наращивать сотрудничество в таких передовых технологиях, как полупроводники и искусственный интеллект. "Киодо" отмечает, что Япония и США уже активно ведут совместные работы над полупроводниками и квантовыми вычислениями.

По данным источников, Кисида и Байден рассматривают возможность организовать "на полях" саммита G7 трехстороннюю встречу с участием президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и подтвердить сотрудничество трех государств по проблеме КНДР. Ранее южнокорейского президента пригласили на саммит, и он будет участвовать в сессиях вместе с лидерами Австралии, Индии, Индонезии и Вьетнама.