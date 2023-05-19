«Летучие голландцы» готовятся к бою

Безэкипажный катер-тримаран «Си Хантер» совершил переход от Тихоокеанского побережья США до Гавайских островов и обратно. Фото с сайта www.dvidshub.net.

РФ изрядно отстает в создании безэкипажных морских систем

Морские безэкипажные системы находятся в тени аналогичных летающих аппаратов, то есть беспилотников. Тем не менее они тоже развиваются весьма активно в рамках общей тенденции создания «безлюдных» боевых систем.

Как и в случае с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), морские беспилотники делятся на разведывательные и боевые. Причем и в этом случае сначала появились разведывательные системы. Кроме того, в соответствии с морской спецификой системы делятся на подводные («От разведки до цунами», см. «НВО» от 12.08.22) и надводные.

Безэкипажные надводные корабли и катера могут управляться дистанционно в постоянном режиме – если не произошло технических сбоев либо противник не применил эффективные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Поэтому их гораздо проще, чем подводные аппараты, включить в современные сетецентрические системы управления. Разумеется, надводные безэкипажные аппараты не могут иметь тот же уровень скрытности, что и подводные. Зато у них гораздо меньше ограничений с точки зрения массогабаритных характеристик.

Задачи перед надводными аппаратами стоят примерно те же, что и перед подводными: различные виды разведки, борьба с минами и с подводными лодками (ПЛ) противника. К этому может добавиться борьба с аналогичными аппаратами противника, а также с «традиционными» кораблями или по крайней мере с катерами.

Радикальное отличие между подводными и надводными безэкипажными аппаратами – в скорости.

Если для первых она почти никогда не достигает даже 10 узлов (за исключением российского ядерного «Посейдона»), то для вторых она заведомо выше 20 узлов, а в некоторых случаях превышает 40 узлов.

В частности, скорость 40 узлов имеет израильский дистанционно управляемый катер «Протектор», оснащенный пулеметом и автоматическим гранатометом, прорабатывается возможность применения с него ракет «Спайк». В его задачу входит охрана территориальных вод и побережья от катеров и диверсантов противника. Скорость 32 узла развивает израильский беспилотный катер «Си Гулл», предназначенный для борьбы с ПЛ и минами.

Основными разработчиками безэкипажных надводных аппаратов являются на сегодняшний день Соединенные Штаты и Китай.

АМЕРИКАНСКИЕ АМБИЦИИ

Так, в США по той же концепции, что и израильский «Протектор», были разработаны катера «Си Оул» и «Спартан Скаут». Их максимальная скорость достигает 45–50 узлов. На вооружении имеются пулеметы и/или 30-мм пушки, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хеллфайр» и «Джавелин», а также, возможно, противоминные подводные аппараты. Длина этих катеров составляет от 4 до 11 м, водоизмещение от 700 кг до 2,3 т.

Гораздо более крупные размеры имеет катер-тримаран «Си Хантер»: длина 40 м, водоизмещение 145 т. Его дизельные двигатели обеспечивают аппарату максимальную скорость 27 узлов и огромную дальность плавания – до 10 тыс. миль. На скорости 8 узлов дальность плавания достигает 23 тыс. миль – больше длины экватора. На практике катер уже совершил переход от Тихоокеанского побережья США до Гавайев и обратно.

«Си Хантер» предназначен для решения задач противолодочной обороны (ПЛО), для чего несет мощные гидроакустические системы (ГАС) и магнитометры (при отсутствии оружия). Предполагается, что катер должен вести патрулирование в океане на протяжении нескольких месяцев, отслеживая подводную обстановку.

Хотя «Си Хантер» может поддерживать постоянную связь с центром управления, большую часть плавания он должен проводить в полностью автономном режиме. Впрочем, не очень ясно, насколько корабль, не имеющий вооружения, способен на самом деле решать задачи борьбы с современными ПЛ.

Корпуса морских дронов, что используются Украиной для атак на Севастополь. Кадр из видео с канала UNITED24 на Youtube

Предполагается создание еще более крупных безэкипажных катеров или даже полноценных кораблей (как минимум класса корвет, но скорее класса фрегат водоизмещением до 2 тыс. т) универсального назначения, несущих различное вооружение (в первую очередь, разумеется, ракетное) и оборудование. Причем количество подобных кораблей должно быть достаточно велико, иначе их строительство вряд ли имеет смысл.

Все это делается в рамках концепции «распределенных (или рассредоточенных) морских операций». По этой концепции к 2040-м – 2050-м годам ВМС США должны иметь от 90 до 180 безэкипажных надводных кораблей и катеров (и 50–60 безэкипажных подводных аппаратов). Эта концепция предполагает значительное увеличение численности корабельного состава американского флота. Однако традиционные корабли уже сейчас слишком большие, дорогие и уязвимые, а в дальнейшем эти недостатки, видимо, будут лишь усиливаться. Отсюда и стремление частично заменить обычные корабли гораздо более дешевыми морскими роботами.

Безэкипажные аппараты должны наносить удары по коммуникациям противника, блокировать их военно-морские базы (ВМБ). Это позволит снизить потери в традиционных кораблях и соответственно в их экипажах. Однако до сих пор окончательная концепция таких кораблей не проработана, и «Си Хантер» остается крупнейшим безэкипажным надводным кораблем в США. Оба построенных «Си Хантера» сейчас объединены в экспериментальную флотилию с эсминцем типа «Замволт».

Для борьбы с минами будет предназначен катер CUSV.

КИТАЙСКИЕ СТАИ

В Китае разработан аппарат «Си Флай», который является малым катером (типа вышеупомянутых «Протектора» и «Спартан Скаута»). Он имеет скорость до 45 уз., может быть вооружен пулеметом и ПТРК, при этом несет малый БПЛА.

Схожие тактико-технические характеристики (ТТХ) имеет катер М75, предназначенный для решения задач береговой охраны. Примерно те же размеры имеют и аппараты серии М80, предназначенные для гидрографических исследований в военных и гражданских целях. В частности, М80В в 2017 году работал в Антарктиде.

Более крупные размеры (длина 15 м, водоизмещение 20 т) имеет катер JARI-USV. Он оснащен 30-мм пушкой, торпедным аппаратом и даже установкой вертикального пуска (УВП) для восьми ракет.

Катер С1500 несет торпеду и подводный аппарат с ГАС.

Как и в США, разрабатывается целый ряд более крупных безэкипажных катеров и кораблей для решения различных задач, в первую очередь – противолодочной обороны. В частности, безэкипажный тримаран D3000 несет четыре 30-мм пушки Туре 730, а также торпедные аппараты и ПУ различных ракет.

В мае 2018 года в Южно-Китайском море ВМС НОАК продемонстрировали действия «стаи» из 56 безэкипажных катеров (очевидно, типа «Си Флай»). Катера осуществляли сложное длительное совместное маневрирование. В США подобные совместные действия пока смогли осуществить всего четыре безэкипажных катера.

Как известно, ранее Китай обладал огромным москитным флотом, который теперь явно утрачивает актуальность («Москитный флот уходит в прошлое», «НВО», 03.09.21). В первую очередь это происходит потому, что китайские катера и корветы просто устарели. Однако малые единицы понадобятся Китаю как в битве за Тайвань («Битва титанов», «НВО», 19.06.20), так и боях в Юго-Восточной Азии («Китай, Индонезия, Филиппины: великая дружба или большая война?», «НВО», 26.08.22).

Давно сделавшись одним из мировых лидеров в развитии БПЛА, Китай не хочет отставать и в создании морских роботов («Технологии безлюдной войны», «НВО», 21.05.21). Создать небольшой безэкипажный катер, разумеется, гораздо проще, чем крупный корабль. При этом опыт создания катеров можно будет успешно использовать при создании кораблей. Поэтому китайцы, двигаясь системно и поступательно, вполне способны обойти излишне амбициозных американцев.

Так или иначе, если суждено случиться сражениям морских роботов, то почти наверняка они произойдут именно между американскими и китайскими безлюдными кораблями, катерами и подводными аппаратами.

И ДРУГИЕ

О достижениях Израиля в создании безэкипажных аппаратов было сказано выше. Там это пока исключительно небольшие катера, предназначенные в первую очередь для борьбы с «себе подобными».

В Сингапуре, где работают по израильским концепциям, проходят испытания катера USV водоизмещением 30 т, оснащенного двумя 12,7-мм пулеметами, его скорость достигает 30 узлов.

Во Франции создан девятиметровый противоминный безэкипажный катер «Инспектор» с водометным движителем, обеспечивающим скорость до 35 узлов. Он может нести на борту подводные противоминные аппараты. ВМФ РФ ранее закупил четыре «Инспектора» для оснащения строящихся тральщиков проекта 12700.

При этом в России разрабатывается несколько собственных безэкипажных катеров. Например, аппараты типа «Фугу» предназначены для сбора метеорологической и гидрографической информации, при этом через них осуществляется связь с атомными подводными лодками (ПЛА), в том числе с ракетными подводными крейсерами стратегического назначения (РПК СН).

Но в целом мы очень серьезно отстаем от Соединенных Штатов и Китая, да и от Израиля тоже. То есть полностью повторяется история с беспилотными летательными аппаратами.

Если в создании подводных автономных аппаратов определенные достижения у России есть, то по надводным аппаратам разработки пока находятся в зачаточном состоянии. К сожалению, пословица «пока гром не грянет, мужик не перекрестится» сохраняет актуальность веками.

Видимо, нам надо будет, как и в случае с летающими роботами, напороться на результаты своего отставания в ходе какого-нибудь реального конфликта, понести из-за этого ненужные потери, после чего лихорадочно начать наверстывать упущенное.

Собственно, регулярно посещающие гавань Севастополя надводные беспилотники неизвестного происхождения намекают нам это более чем откровенно. И девушек с «калашниковыми» для их уничтожения однажды может не хватить.

Массовое развертывание безэкипажных надводных аппаратов способно не менее сильно повлиять на характер морской войны, чем развитие их подводных «коллег». Причем, по-видимому, наибольших успехов в их развитии добьется Китай. Тем самым он обеспечит как минимум изоляцию своих территориальных вод и побережья от вторжения любого противника.

Американские амбиции по созданию большого флота больших безэкипажных кораблей реализовать будет гораздо сложнее – но, конечно, отнюдь не невозможно.

Нам же в России пока не снятся ни американский, ни китайский, ни даже израильский варианты.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.