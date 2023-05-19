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ЦАМТО

Владимир Путин: выставка HeliRussia-2023 является ведущей площадкой для демонстрации передовых технологий

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 18 мая. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международной выставки вертолетной индустрии (МВВИ) "HeliRussia-2023". Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на открытии XVI Международной выставки вертолетной индустрии "HeliRussia-2023". На протяжении многих лет МВВИ по праву считается одним из масштабных и наиболее авторитетных мероприятий в области вертолетной техники, ведущей площадкой для демонстрации новейших достижений научно-технической, инженерной мысли, передовых технологий и услуг", – говорится в телеграмме.

В.Путин отметил, что мероприятие, несмотря на нынешнюю геополитическую ситуацию, способствует обмену опытом и профессиональными компетенциями и служит центром делового общения российских и зарубежных специалистов.

"Желаю вам продуктивной работы и успехов", – резюмировал президент.

Выставка вертолетной индустрии "HeliRussia-2023" проходит в Москве с 18 по 20 мая.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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