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Глава НАТО одобрил поставку крылатых ракет Киеву

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД Турции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что положительно оценивает действия стран альянса о поставках Киеву крылатых ракет, а также тренировку украинских пилотов для работы на западных военных самолетах.

"Я приветствую недавние заявления союзников по поставкам крылатых ракет и обучению украинских пилотов по использованию западных боевых самолетов", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии.

Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow, которыми Киев несколько раз нанес удары по Луганску.

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