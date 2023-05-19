Глава НАТО одобрил поставку крылатых ракет Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что положительно оценивает действия стран альянса о поставках Киеву крылатых ракет, а также тренировку украинских пилотов для работы на западных военных самолетах.

"Я приветствую недавние заявления союзников по поставкам крылатых ракет и обучению украинских пилотов по использованию западных боевых самолетов", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии.

Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow, которыми Киев несколько раз нанес удары по Луганску.