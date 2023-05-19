Медведев обсудил инвестиции в предприятия ОПК и их кооперацию

Зампред Совбеза Медведев в Челябинске обсудил инвестиции в предприятия ОПК и их кооперацию

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Челябинске заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, рассмотрены вопросы инвестиций.

Медведев занимает должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии.

"В Челябинске на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения рассмотрели вопросы инвестиций в наращивание производственных мощностей на предприятиях ОПК", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".

По его словам, реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями позволит наращивать поставки в войска особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.