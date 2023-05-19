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РИА Новости

Медведев обсудил инвестиции в предприятия ОПК и их кооперацию

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Зампред Совбеза Медведев в Челябинске обсудил инвестиции в предприятия ОПК и их кооперацию

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Челябинске заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, рассмотрены вопросы инвестиций.

Медведев занимает должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии.

"В Челябинске на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения рассмотрели вопросы инвестиций в наращивание производственных мощностей на предприятиях ОПК", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".

По его словам, реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями позволит наращивать поставки в войска особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.

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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
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