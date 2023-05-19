Войти
ЦАМТО

Великобритания передала Украине обещанные САУ AS-90, а также БТР и бронемашины

236
0
0
Самоходная артиллерийская установка AS-90
Самоходная артиллерийская установка AS-90.
Источник изображения: CC BY 3.0 / Bthebest /

ЦАМТО, 18 мая. Великобритания поставила на Украину обещанные ранее САУ AS-90, а также бронетранспортеры и бронемашины.

Это следует из письменного ответа замглавы британского минобороны Джеймса Хиппи, публикованного 18 мая на сайте британского парламента, передает "РИА Новости".

Вопрос о поставках был задан теневым министром обороны от оппозиционной Лейбористской партии Джоном Хили. В нем депутат попросил подтвердить передачу Украине обещанных танков Challenger-2, САУ AS-90, БТР Bulldog, Spartan, Stormer и M113, а также бронемашин Wolfhound, Mastiff, Husky и FV104.

"Все перечисленные платформы были доставлены", – говорится в ответе Д.Хиппи, опубликованном на сайте парламента. Замминистра добавил, что Украине также было поставлено "вспомогательное оборудование и пакеты поддержки для основного оборудования".

Как напоминает агентство, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину. Замминистра обороны Аннабель Голди также заявляла, что Лондон предоставил Украине более 300 бронемашин из своих резервов и других источников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
C-27J
Challenger 2
M113 БТР
Похожие новости
24.01.2023
Страны Запада намерены увеличить военную помощь Украине
15.12.2022
Первая партия британских бронемашин FV103 «Spartan», полученных ВСУ, отправится в район Авдеевки и Бахмута
14.07.2022
Когда британские гусеничные FV103 Spartan станут российскими трофеями
20.06.2022
Импортный бронеавтомобиль на Украине – не роскошь
16.11.2021
Кленовая армия
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 07:07
  • 49721
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 02:42
  • 1
Ростех приступил к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт
  • 19.05 01:47
  • 1
«Сервал» – морской хищник из России
  • 19.05 01:19
  • 3
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 19.05 01:04
  • 117
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 19.05 00:54
  • 2
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 19.05 00:43
  • 2
Россия представит более 150 образцов вооружений на выставке MILEX-2023 в Минске
  • 19.05 00:38
  • 3
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 22:02
  • 1
Гибкая подъемная сила
  • 18.05 20:38
  • 2462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.05 15:49
  • 0
Летать все равно будут: почему налоги на бизнес-джеты не дадут результатов
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области