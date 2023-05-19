Великобритания передала Украине обещанные САУ AS-90, а также БТР и бронемашины

ЦАМТО, 18 мая. Великобритания поставила на Украину обещанные ранее САУ AS-90, а также бронетранспортеры и бронемашины.

Это следует из письменного ответа замглавы британского минобороны Джеймса Хиппи, публикованного 18 мая на сайте британского парламента, передает "РИА Новости".

Вопрос о поставках был задан теневым министром обороны от оппозиционной Лейбористской партии Джоном Хили. В нем депутат попросил подтвердить передачу Украине обещанных танков Challenger-2, САУ AS-90, БТР Bulldog, Spartan, Stormer и M113, а также бронемашин Wolfhound, Mastiff, Husky и FV104.

"Все перечисленные платформы были доставлены", – говорится в ответе Д.Хиппи, опубликованном на сайте парламента. Замминистра добавил, что Украине также было поставлено "вспомогательное оборудование и пакеты поддержки для основного оборудования".

Как напоминает агентство, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину. Замминистра обороны Аннабель Голди также заявляла, что Лондон предоставил Украине более 300 бронемашин из своих резервов и других источников.