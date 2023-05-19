Politico: США обсуждают гарантии безопасности для Украины в долгосрочной перспективе

По информации издания, в числе возможных вариантов - заключение соглашения о взаимной обороне с НАТО и сделки по поставкам оружия, как в рамках сотрудничества Вашингтона и Иерусалима

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Представители администрации президента США Джо Байдена обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности в долгосрочной перспективе для укрепления ее обороны. Об этом в четверг написала газета Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

По словам неназванного экс-сотрудника разведки США, администрация сейчас ведет соответствующие обсуждения охотнее, чем раньше. Высокопоставленный представитель администрации Байдена в этой связи указал, что американские чиновники обсуждают с украинцами характер отношений стран в будущем. "Мы хотим, чтобы Украина могла защитить себя и сдержать будущие атаки", - сказал он.

Как пишет издание, если попытка Украины вступить в НАТО "застопорится", то Киеву могут предоставить различные гарантии. В числе возможных вариантов - заключение соглашения о взаимной обороне по аналогии с пятой статьей договора Североатлантического альянса и заключение сделок по поставкам оружия, как в рамках сотрудничества США и Израиля.

Некоторые бывшие и нынешние американские чиновники считают, что как минимум США должны уделять особое внимание Вооруженным силам Украины. В частности, речь может идти об обеспечении совместимости оружия Украины и стран НАТО, а также проведении совместных учебных мероприятий.

Согласно оценке эксперта вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Бенджамина Дженсена, поддержка Киева в долгосрочной перспективе будет означать не столько предоставление оружия, сколько реализацию планов по комплектованию, обучению и оснащению "целых формирований". Кроме того, США необходимо подумать о разработке военной доктрины и рассмотреть вопрос о возможности ввода на Украину многонациональных миротворческих сил.

Как пишет газета, прекращение активной фазы вооруженного конфликта на Украине будет означать, что затраты США и других стран Запада, вероятно, со временем снизятся. "Дешевле вооружать страну, которая не тратит оружие каждый день", - отметил бывший сотрудник администрации Байдена.