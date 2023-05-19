Испанская компания намерена предложить Украине новый дрон-камикадзе Q-SLAM-40 малой дальности

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Украина уже давно стала полигоном для испытаний оружия и техники западных стран, поставляемых ВСУ. Активнее всех на этом направлении работали США, прогнавшие через Украину большое количество новинок, да и обычных вооружений, испытав их в боевых условиях. На этот раз свое оружие на испытания решила предложить Испания.

Испанская компания Arquimea предложила Украине барражирующие боеприпасы собственного производства Q-SLAM-40 (Arquimea—Surgical Loitering Airborne Ammunition 40 mm). Дрон, предназначенный для поражения целей на небольших дистанциях, был показан на выставке FIENDEF-2023, открывшейся в Мадриде 17 мая.

Испанский дрон-камикадзе действует на дальности до 15 км, он способен находиться в воздухе до 15 минут. Для запуска используется пневматическая катапульта, одного баллона хватает на три пуска. Двигатель электрический, установлен в кормовой части. Беспилотник практически бесшумный, что затрудняет его обнаружение и идентификацию. В качестве боевой части используется 40-мм граната с электронным взрывателем. На выбор предлагается несколько типов БЧ – противотанковая, инертная и учебная. Дрон оборудован камерой, что позволяет оператору сохранять контроль до момента попадания в цель. Длина дрона - 830 мм, корпус выполнен из композитных материалов, размах крыла - 1,4 м.

Весь комплекс весит 28 кг, помещается в двух рюкзаках и переносится двумя военнослужащими. Развертывание комплекса занимает не более 5 минут.

В случае закупки Украиной какого-то количества Q-SLAM-40, компания может продолжить работы по данному беспилотнику и предложить более "тяжелый" вариант дрона с увеличенной нагрузкой и дальностью полета.