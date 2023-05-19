Войти
Военное обозрение

Испанская компания намерена предложить Украине новый дрон-камикадзе Q-SLAM-40 малой дальности

268
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина уже давно стала полигоном для испытаний оружия и техники западных стран, поставляемых ВСУ. Активнее всех на этом направлении работали США, прогнавшие через Украину большое количество новинок, да и обычных вооружений, испытав их в боевых условиях. На этот раз свое оружие на испытания решила предложить Испания.

Испанская компания Arquimea предложила Украине барражирующие боеприпасы собственного производства Q-SLAM-40 (Arquimea—Surgical Loitering Airborne Ammunition 40 mm). Дрон, предназначенный для поражения целей на небольших дистанциях, был показан на выставке FIENDEF-2023, открывшейся в Мадриде 17 мая.

Испанский дрон-камикадзе действует на дальности до 15 км, он способен находиться в воздухе до 15 минут. Для запуска используется пневматическая катапульта, одного баллона хватает на три пуска. Двигатель электрический, установлен в кормовой части. Беспилотник практически бесшумный, что затрудняет его обнаружение и идентификацию. В качестве боевой части используется 40-мм граната с электронным взрывателем. На выбор предлагается несколько типов БЧ – противотанковая, инертная и учебная. Дрон оборудован камерой, что позволяет оператору сохранять контроль до момента попадания в цель. Длина дрона - 830 мм, корпус выполнен из композитных материалов, размах крыла - 1,4 м.

Весь комплекс весит 28 кг, помещается в двух рюкзаках и переносится двумя военнослужащими. Развертывание комплекса занимает не более 5 минут.

В случае закупки Украиной какого-то количества Q-SLAM-40, компания может продолжить работы по данному беспилотнику и предложить более "тяжелый" вариант дрона с увеличенной нагрузкой и дальностью полета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.11.2022
США передадут Киеву 1100 дронов-камикадзе, 250 БТР и 45 танков
06.06.2022
Заглянуть за горизонт
08.12.2020
The National Interest (США): военно-морские учения НАТО как очередное предупреждение России
18.02.2019
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
13.03.2015
Международный рынок вооружений: новые претенденты на лидерство
28.07.2014
Авиасалон в Farnborough: боевые крылья мира XXI века
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 07:07
  • 49721
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 02:42
  • 1
Ростех приступил к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт
  • 19.05 01:47
  • 1
«Сервал» – морской хищник из России
  • 19.05 01:19
  • 3
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 19.05 01:04
  • 117
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 19.05 00:54
  • 2
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 19.05 00:43
  • 2
Россия представит более 150 образцов вооружений на выставке MILEX-2023 в Минске
  • 19.05 00:38
  • 3
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 22:02
  • 1
Гибкая подъемная сила
  • 18.05 20:38
  • 2462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.05 15:49
  • 0
Летать все равно будут: почему налоги на бизнес-джеты не дадут результатов
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области