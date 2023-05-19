ЮТэйр допускает остановку до 30% вертолетного парка из-за проблем с поставкой комплектующих

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - "ЮТэйр" допускает остановку до 30% своего вертолетного парка в этом году при сохранении проблем с поставкой агрегатов и комплектующих, сообщил гендиректор компании Андрей Мартиросов.

"Мы делаем прогноз по своему парку - если ситуация не изменится, то будет остановка 30% (парка, - "ИФ"). Я думаю у других операторов ситуация не лучше", - сказал Мартиросов журналистам на полях форума HeliRussia-2023.

По его словам, наиболее остро вопрос стоит с отсутствием двигателей - и для вертолетов иностранного производства, и для отечественных, на которых двигатели импортные.

Отсутствие и длительные задержки поставок агрегатов и комплектующих приводят к снижению налета, потере выручки, "заказчики находят другие решения", сказано в презентации Мартиросова.