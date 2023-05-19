ВМС Великобритании испугались российских "подлодок-невидимок"

The Times: глава британских ВМС заявил об угрозе от российских "подлодок-невидимок"

На вооружение ВМФ России встали самые бесшумные подводные лодки в мире, которые вызвали сильное беспокойство в Соединенном Королевстве, пишет The Times. Глава британских ВМС Бен Ки назвал подлодки "угрозой" и призвал создать оружие против них.

Россия спустила на воду одну из самых бесшумных подводных лодок в мире, тем временем Великобритания продолжает выяснять, могла ли Москва перерезать ее подводные кабели. Об этом сообщил глава британских ВМС адмирал Бен Ки.

Он заявил, что Соединенное Королевство не может позволить себе игнорировать угрозу, исходящую от российских подводных лодок, которую он сравнил с нападением нацистов на конвои НАТО во время Второй мировой войны.

Ки призвал инвестировать в передовые возможности для обнаружения и при необходимости поражения одних из самых тихих подводных лодок в мире.

«Это недешево, но я не хотел бы занять второе место в будущем сражении подлодок. Это не то, о чем мы думали в 1940 году, и я не верю, что это то, о чем мы должны думать сейчас», — сказал адмирал.

В 2022 году на вооружение ВМФ России поступила самая длинная в мире подводная лодка — «Белгород». Она оснащена ядерными торпедами, которые называют вооружением «Судного дня». Размер одной такой торпеды равен размеру школьного автобуса.

Подчеркивается, что в ВМС Великобритании особенно обеспокоены малозаметностью российских подлодок класса Кило, которые подверглись масштабной модернизации с момента их первого ввода в эксплуатацию в 1980 году. Они оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а обтекаемая конструкция корпуса подводной лодки сделала ее настолько бесшумной, что усовершенствованное судно получило в американских ВМС прозвище «Черная дыра».

Ки, выступая на конференции в Ланкастер-Хаусе, заявил: «ВМС все еще выясняют, могла ли Россия перерезать подводные кабели, соединяющие Великобританию с остальным миром. Покупка двух подлодок улучшит разведку морского дна».

Великобритания потратила 110 миллионов фунтов стерлингов на многоцелевые суда для наблюдения за океаном RFA Proteus и RFA Stirling Castle, которые должны поступить на вооружение в этом году.

Подрыв газопровода «Северный поток» выявил уязвимость европейских стран перед подводными атаками. Расследование скандинавских СМИ показало, что российские корабли — гидрографическое судно с мини-подлодкой на борту, еще одной подводной лодкой и буксиром — находились рядом с местом взрыва за несколько недель до инцидента.

В НАТО опасаются, что Москва уже установила мины вблизи европейских кабелей связи и энергетической инфраструктуры. ВМС, по словам Ки, пытаются оценить уязвимость британской инфраструктуры.

«У каждой системы есть слабые места. Морское дно довольно обширно. Мы должны это понимать. Мы не должны легкомысленно к этому относиться. Россия уже несколько лет инвестирует в модернизацию подводных лодок. Мы сейчас на это реагируем», — отметил адмирал.

Британские авианосцы будут в будущем оснащены истребителями и беспилотниками. Ки назвал темпы технологических изменений в морской войне «моментом Дредноута». В начале XX века HMS Dreadnought совершил революцию в военно-морском деле. Ки считает последние разработки в области ИИ и квантовых вычислений «захватывающими дух».

«Мы сталкиваемся с тем, что все вокруг развивается быстрее, чем когда-либо прежде», — отметил адмирал.

Ки сообщил, что фрегаты Type 31, как и Type 26, будут оборудованы ракетными установками вертикального пуска, а HMS Prince of Wales, стоимость ремонта которого составила 25 миллионов фунтов стерлингов, вернется к выполнению боевых заданий осенью 2023 года.

Он подтвердил отсутствие проблем с кораблем HMS Queen Elizabeth.

Автор: Джордж Гриллс (George Grylls)