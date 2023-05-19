NYT узнала о просьбе конгрессменов США разрешить поставки F-16 Киеву

NYT: 14 членов конгресса США в письме попросили Байдена разрешить поставку Киеву F-16

Четырнадцать членов конгресса направили администрации президента США Джо Байдена просьбу как можно скорее разблокировать поставки истребителей F-16 Украине. Об этом в среду, 17 мая, сообщила газета The New York Times (NYT).

«Исходя из изначальной нерешительности наших союзников в вопросе поставок танков Украине, лидерство США крайне важно для обеспечения Киева дополнительными ресурсами и новыми возможностями», — уточнили конгрессмены в документе, опубликованном изданием.

По их словам, поставки истребителей Киеву необходимы для завершения конфликта на Украине на справедливых условиях.

Ранее этим днем NYT сообщила, что украинских пилотов не тренируют на F-16 из-за нежелания США. Это отражает степень сопротивления Соединенных Штатов поставке истребителей Украине.

Тогда помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что решение государства не отправлять Киеву F-16 остается неизменным.

Еще в феврале в интервью ABC News Байден также исключил поставку истребителей на Украину в ближайшей перспективе. По его словам, американские военные не видят оснований для предоставления этих боевых самолетов Киеву.

Также к решению США присоединились Франция, Дания и Финляндия. Аналогичное заявление сделал глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. Бельгия заявила о невозможности передать Украине F-16. Польский президент Анджей Дуда тоже заметил, что Варшава не готова поставлять истребители. В МИД Нидерландов сообщили, что прогресса в переговорах о поставках Украине F-16 всё еще не достигнуто.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.