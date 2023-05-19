Войти
Известия.ru

NYT узнала о просьбе конгрессменов США разрешить поставки F-16 Киеву

265
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Harald Tittel

NYT: 14 членов конгресса США в письме попросили Байдена разрешить поставку Киеву F-16

Четырнадцать членов конгресса направили администрации президента США Джо Байдена просьбу как можно скорее разблокировать поставки истребителей F-16 Украине. Об этом в среду, 17 мая, сообщила газета The New York Times (NYT).

«Исходя из изначальной нерешительности наших союзников в вопросе поставок танков Украине, лидерство США крайне важно для обеспечения Киева дополнительными ресурсами и новыми возможностями», — уточнили конгрессмены в документе, опубликованном изданием.

По их словам, поставки истребителей Киеву необходимы для завершения конфликта на Украине на справедливых условиях.

Ранее этим днем NYT сообщила, что украинских пилотов не тренируют на F-16 из-за нежелания США. Это отражает степень сопротивления Соединенных Штатов поставке истребителей Украине.

Тогда помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что решение государства не отправлять Киеву F-16 остается неизменным.

Еще в феврале в интервью ABC News Байден также исключил поставку истребителей на Украину в ближайшей перспективе. По его словам, американские военные не видят оснований для предоставления этих боевых самолетов Киеву.

Также к решению США присоединились Франция, Дания и Финляндия. Аналогичное заявление сделал глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. Бельгия заявила о невозможности передать Украине F-16. Польский президент Анджей Дуда тоже заметил, что Варшава не готова поставлять истребители. В МИД Нидерландов сообщили, что прогресса в переговорах о поставках Украине F-16 всё еще не достигнуто.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Дания
Нидерланды
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Франция
Продукция
F-16
Похожие новости
10.04.2023
В Европе готовятся к маневрам «летающей армады» НАТО и не только
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
24.05.2017
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 07:07
  • 49721
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 02:42
  • 1
Ростех приступил к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт
  • 19.05 01:47
  • 1
«Сервал» – морской хищник из России
  • 19.05 01:19
  • 3
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 19.05 01:04
  • 117
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 19.05 00:54
  • 2
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 19.05 00:43
  • 2
Россия представит более 150 образцов вооружений на выставке MILEX-2023 в Минске
  • 19.05 00:38
  • 3
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 22:02
  • 1
Гибкая подъемная сила
  • 18.05 20:38
  • 2462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.05 15:49
  • 0
Летать все равно будут: почему налоги на бизнес-джеты не дадут результатов
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области