СМИ: НАТО займется подготовкой плана обороны на случай конфликта с РФ

Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

НАТО впервые со времен холодной войны подготовит план обороны на случай конфликта с РФ

МОСКВА, 18 мая/ Радио Sputnik. На июльском саммите НАТО в Вильнюсе участники Североатлантического альянса планируют утвердить "тысячи страниц секретных военных планов", говорится в материале Reuters.

Отмечается, что в документах впервые со времен холодной войны подробно опишут, какой будет реакция стран блока в случае конфликта с Россией.

Reuters обратило внимание, что в альянсе десятилетиями не видели необходимости в разработке крупномасштабного плана обороны, поскольку НАТО участвовало только в небольших по масштабу региональных конфликтах в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Руководство блока было уверено, что после распада Советского Союза Россия не представляет "экзистенциальной угрозы". Однако украинский кризис заставил НАТО задуматься над планом обороны, пишет агентство.

"Союзники будут точно знать, какие силы и средства необходимы, в том числе где, что и как развертывать", – цитирует Reuters генсека альянса Йенса Столтенберга.

В засекреченных документах, как и в период холодной войны, определенные виды войск будут назначены для обороны определенных регионов.

Недавнее вступление Финляндии в блок привело к удвоению границы НАТО с Россией до 2 500 километров, что вынуждает применять более гибкий подход к развертыванию войск, чем ранее, когда зоной возможного конфликта рассматривалась Германия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik прокомментировала вступление Украины в киберцентр НАТО.