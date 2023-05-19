СМИ: НАТО займется подготовкой плана обороны на случай конфликта с РФ

НАТО впервые со времен холодной войны подготовит план обороны на случай конфликта с РФ
МОСКВА, 18 мая/ Радио Sputnik. На июльском саммите НАТО в Вильнюсе участники Североатлантического альянса планируют утвердить "тысячи страниц секретных военных планов", говорится в материале Reuters.
Отмечается, что в документах впервые со времен холодной войны подробно опишут, какой будет реакция стран блока в случае конфликта с Россией.
Reuters обратило внимание, что в альянсе десятилетиями не видели необходимости в разработке крупномасштабного плана обороны, поскольку НАТО участвовало только в небольших по масштабу региональных конфликтах в Южной Азии и на Ближнем Востоке.
Руководство блока было уверено, что после распада Советского Союза Россия не представляет "экзистенциальной угрозы". Однако украинский кризис заставил НАТО задуматься над планом обороны, пишет агентство.
В засекреченных документах, как и в период холодной войны, определенные виды войск будут назначены для обороны определенных регионов.
Недавнее вступление Финляндии в блок привело к удвоению границы НАТО с Россией до 2 500 километров, что вынуждает применять более гибкий подход к развертыванию войск, чем ранее, когда зоной возможного конфликта рассматривалась Германия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik прокомментировала вступление Украины в киберцентр НАТО.