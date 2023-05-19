Лавров заявил о готовности России сотрудничать с Угандой в создании спутников

Главы МИД РФ и Уганды подписали совместное заявление стран о неразмещении первыми оружия в космосе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российская сторона открыта к сотрудничеству с Угандой в совместном создании спутников и развитии соответствующей инфраструктуры. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго.

"У нас есть формат взаимодействия, который связан с развитием космической отрасли. Уганда запустила свой спутник. Мы готовы сотрудничать в совместном создании дополнительных спутников и в развитии наземной и космической инфраструктуры дистанционного зондирования и для других гражданских целей", - отметил министр.

По итогам состоявшихся переговоров главы МИД РФ и Уганды подписали совместное заявление стран о неразмещении первыми оружия в космосе. Это произошло в рамках соответствующей российской инициативы, к которой присоединились уже 33 государства. "Из них 7 государств Африки, и голос каждого из них имеет особое значение, учитывая поистине универсальный характер тех задач, которые эта инициатива призвана в конечном итоге решить на уровне Организации Объединенных Наций", - указал Лавров.

"Задача недопущения размещения оружия в космосе давно уже обрела свою актуальность. Мы вместе с Китайской Народной Республикой выступаем за согласование договора о предотвращении гонки вооружений в космосе. И в этом же русле идет наша инициатива о договоренности в рамках Организации Объединенных Наций о том, чтобы все страны взяли на себя односторонние добровольные обязательства не размещать первыми оружие в космическом пространстве", - пояснил глава российской дипломатии.