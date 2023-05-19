Войти
ТАСС

Лавров заявил о готовности России сотрудничать с Угандой в создании спутников

253
0
+1
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Уганду
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Уганду.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Главы МИД РФ и Уганды подписали совместное заявление стран о неразмещении первыми оружия в космосе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российская сторона открыта к сотрудничеству с Угандой в совместном создании спутников и развитии соответствующей инфраструктуры. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго.

"У нас есть формат взаимодействия, который связан с развитием космической отрасли. Уганда запустила свой спутник. Мы готовы сотрудничать в совместном создании дополнительных спутников и в развитии наземной и космической инфраструктуры дистанционного зондирования и для других гражданских целей", - отметил министр.

По итогам состоявшихся переговоров главы МИД РФ и Уганды подписали совместное заявление стран о неразмещении первыми оружия в космосе. Это произошло в рамках соответствующей российской инициативы, к которой присоединились уже 33 государства. "Из них 7 государств Африки, и голос каждого из них имеет особое значение, учитывая поистине универсальный характер тех задач, которые эта инициатива призвана в конечном итоге решить на уровне Организации Объединенных Наций", - указал Лавров.

"Задача недопущения размещения оружия в космосе давно уже обрела свою актуальность. Мы вместе с Китайской Народной Республикой выступаем за согласование договора о предотвращении гонки вооружений в космосе. И в этом же русле идет наша инициатива о договоренности в рамках Организации Объединенных Наций о том, чтобы все страны взяли на себя односторонние добровольные обязательства не размещать первыми оружие в космическом пространстве", - пояснил глава российской дипломатии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Уганда
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
06.09.2022
Африканские страсти Эмманюэля Макрона
22.04.2022
Турецкие дроны разлетаются по белу свету
01.04.2020
Москва и Вашингтон - бывшие союзники по Второй мировой войне, вновь объединяются для борьбы с пандемией
23.06.2016
СМИ: Россия выложит в открытый доступ данные о военных спутниках США
19.03.2013
Танки пересекают границу ("Gazeta Finansowa", Польша)
28.07.2010
Россия предоставила в Регистр ООН отчет по поставкам обычных вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:01
  • 49720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 02:42
  • 1
Ростех приступил к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт
  • 19.05 01:47
  • 1
«Сервал» – морской хищник из России
  • 19.05 01:19
  • 3
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 19.05 01:04
  • 117
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 19.05 00:54
  • 2
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 19.05 00:43
  • 2
Россия представит более 150 образцов вооружений на выставке MILEX-2023 в Минске
  • 19.05 00:38
  • 3
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 22:02
  • 1
Гибкая подъемная сила
  • 18.05 20:38
  • 2462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.05 15:49
  • 0
Летать все равно будут: почему налоги на бизнес-джеты не дадут результатов
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области