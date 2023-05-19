"Рособоронэкспорт" представил на выставке MILEX-2023 обновленный разведкомплекс "Скорпион"

Комплекс выполнен на базе автомобиля повышенной проходимости

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Компания "Стилсофт", продукцию которой представляет "Рособоронэкспорт", продемонстрировала на XI Международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2023 обновленную версию мобильного комплекса технического наблюдения "Скорпион", сообщает корреспондент ТАСС.

"Это система дальнего тепловизионного наблюдения для охраны больших открытых пространств и протяженных периметров, - рассказал ТАСС представитель компании на стенде "Рособоронэкспорта". - Используется в интересах спецслужб. Один комплекс может закрывать область до 20 км. [Присутствуют] камера дневная на 10 км и тепловизор на 7,5 км. Поворотная платформа обеспечивает обзор на 360 градусов".

По словам специалиста, комплекс выполнен на базе автомобиля повышенной проходимости, его применяют военные разведчики и другие ведомства. В походном положении комплекс похож на обычный автомобиль. Дальность передачи данных "Скорпиона" - 30 км, что более чем втрое превышает дальность предыдущего варианта. Другое новшество - система тепловизионного вождения. Встроенные тепловизоры в передней части автомобиля передают изображение на экран оператора, который может вести машину в полной темноте, без использования фар. Представитель производителя уточнил, что доработки были выполнены в интересах военной разведки.

"Стилсофт" - российский разработчик и производитель комплексных систем безопасности различного типа, специальной техники и беспилотных летательных аппаратов. Помимо "Скорпиона", компания показала модели автономного поста технического наблюдения "Аванпост", автономного мобильного комплекса видео- и тепловизионного наблюдения "Муром", а также другую продукцию.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023 проходит в Минске 17-20 мая. Всего в единой российской экспозиции, организованной "Рособоронэкспортом", представлено более 150 образцов вооружения и техники.