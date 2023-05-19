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ЦАМТО

Проведены летные испытания первого ударного вертолета AH-1Z ВС Чехии

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Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 18 мая. По информации компании Bell Textron Inc., в сборочном центре в Амарилло завершается первая серия летных испытаний первого ударного вертолета AH-1Z, предназначенного для ВС Чехии.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Чехии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 4 ударных вертолетов AH-1Z и сопутствующего оборудования общей стоимостью 205 млн. долл. Ранее, в октябре 2017 года, Госдепартамент США одобрил продажу Чехии в рамках программы FMS до 12 многоцелевых вертолетов UH-1Y общей стоимостью до 575 млн. долл.

В конце 2019 года МО Чехии признало оптимальной закупку для вооруженных сил комбинации из 8 многоцелевых UH-1Y и 4 ударных AH-1Z. 12 декабря 2019 года министры обороны США и Чехии подписали письмо с предложением и принятием предложения о продаже ВС Чехии вертолетов UH-1Y "Веном" и AH-1Z "Вайпер". Общая стоимость заказа составила около 650 млн. долл. Планируется, что поставки должны завершиться в 2024 году.

В сентябре 2020 года ВМС США заключили с компанией Bell Textron первый контракт стоимостью 272,161 млн. долл. на поставку 8 вертолетов UH-1Y и 4 вертолетов AH-1Z для ВС Чехии. Сборка первого AH-1Z началась в феврале 2022 года.

Весной 2022 года Чехия и США достигли договоренности о передаче в дополнение к новым UH-1Y и AH-1Z двух дополнительных "Вайпер" и шести "Веном". В мае 2023 года Госдепартамент США одобрил поставку Чехии в рамках программы "Иностранные военные продажи" необходимых для модернизации оборудования и услуг на сумму до 650 млн. долл. Таким образом, на вооружении ВВС Чехии будет состоять 20 американских машин: 10 многоцелевых UH-1Y "Веном" и 10 ударных AH-1Z "Вайпер".

Унификация UH-1Y с AH-1Z составляет 85%. Вертолеты используют одни и те же двигатели, интегрированную боевую систему и динамические компоненты, включая четырехлопастный несущий винт. Оба вертолета специально разработаны для экспедиционных операций.

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