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ТАСС

На международной выставке в Москве показали "Беспилотник-дрононосец" "Адмирал"

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Источник изображения: Евгений Вагин/ ТАСС

Экспозиция проходит с 18 по 20 мая в МВЦ "Крокус Экспо"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Адмирал", созданный для охраны периметра и способный доставлять на себе боевые FPV-дроны, впервые представлен на международной выставке HeliRussia в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель компании "Связь Спецзащита" Дмитрий Зубарев.

"Около 10 бортов "Адмирал" сейчас применяются в зоне СВО в качестве охранных дронов. Наш аппарат способен охранять большой периметр и может спокойно покрывать зону порядка 20 кв. км. На нем можно перевозить до 5 кг полезной нагрузки. У нас были грандиозные планы, чтобы "Адмирал" сбрасывал боевые FPV-дроны и они летели дальше в зависимости от своей задачи. Пока это все надо проверять, обкатывать, но мы потихоньку идем к тому, чтобы "Адмирал" не просто так летал и наблюдал, а при необходимости мог пресечь действия диверсионно-разведывательной группы противника и сбросить вот такой "подарочек", - заявил Зубарев.

По его словам, как показывает практика, дроны самолетного типа плохо подходят для разведки, потому что оставляют очень сильный тепловой след и их сбивают. Специалист также отметил, что этот тип беспилотного летательного аппарата в будущем планируется также использовать совместно с системой технического зрения SkyViews. "Аппарат способен находиться в воздухе 5 часов. В сочетании с системой технического зрения, которая автоматически подсвечивает цели, мы сейчас пытаемся отдать изделие на тестирование. Чтобы на вышках и на дронах эти камеры сходились в один контур и командир батальона сидел и видел, сколько объектов прошло и какого типа. Система технического зрения - наш инновационный продукт, который распознает цели. Мы ее постоянно обучаем и тестируем", - подчеркнул Зубарев.

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia проходит 18-20 мая в МВЦ "Крокус Экспо". 

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Россия
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БПЛА
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