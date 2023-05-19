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РИА Новости

"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"

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БМП-3 "Манул"
БМП-3 "Манул".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Ростех": на платформе БМП "Манул" можно создать БТР, САУ или зенитный комплекс

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") разработал новую универсальную боевую платформу, на базе которой могут быть создан БТР, САУ, комплекс ПВО или другие машины, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Курганмашзавода".

"Создание единой платформы для решения тактических задач в условиях боевого соприкосновения – одна из основных тенденций развития современной бронетехники. Гусеничная платформа БМП "Манул", впервые представленная на форуме "Армия-2020", может стать базой для создания разведывательных, командных машин, самоходных артиллерийских установок, противовоздушных систем, транспортеров пехоты и боеприпасов и других", - сказали в пресс-службе производителя. Там добавили, что "в изделии изначально закладывается запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр ее применения".

Как отметили на "Курганмашзаводе", предприятие планирует оснастить "Манул" более мощным двигателем УТД-32Т, который будет размещаться в передней части машины. Это обеспечит удобный вход в БМП экипажу и десанту через заднюю аппарель, облегчит загрузку боеприпасов и грузов.

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  • В новости упоминаются
Продукция
УТД-32
Компании
Курганмашзавод
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