В Белоруссии рассказали об угрозах безопасности со стороны Украины

Военнослужащий ВДВ Белоруссии дежурит на КПП в Гомельской области недалеко от украинской границы.

СБ Белоруссии: с Украины пытаются провезти оружие и взрывчатку для осуществления диверсий

МОСКВА, 18 мая/ Радио Sputnik. В Белоруссию через границу с Украиной пытаются провезти оружие и взрывчатку для осуществления диверсий на территории страны, сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

Заявление он сделал в ходе выступления на заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске.

Активизация присутствия НАТО вблизи границ Союзного государства также вынуждает Минск и Москву принимать меры стратегического сдерживания, добавил госсекретарь Совета безопасности республики.

"Фиксируются опасные качественные изменения в деятельности НАТО, <...> сконцентрированные сегодня на континенте, способны развязать военную агрессию ... Для масштабных резонансных провокаций с применением вооруженных сил уже созданы все условия. Все это в совокупности вынуждает и Беларусь, и Россию принимать новые активные меры стратегического сдерживания, в том числе практические шаги по размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси", – цитирует Вольфовича РИА Новости.

Он подчеркнул, что нарушены все гарантии безопасности, которые когда-то давал Белоруссии и РФ коллективный Запад.

Вольфович также добавил, что в стране эффективно работает созданная государством система реагирования на акты терроризма, деятельности незаконных вооруженных формирований.

Госсекретарь белорусского Совбеза напомнил о пресеченной в начале мая попытке осуществить теракты в республике для дестабилизации обстановки.

Установлено, что за этим стоят спецслужбы Украины… Знаем, что аналогичные диверсионно-разведывательные группы в последнее время благодаря совместной деятельности ФСБ (России) и КГБ (Белоруссии) задерживаются на территории Российской Федерации. Все это направлено на подрыв безопасности, нанесение ущерба, и никто не смотрит на мирное население", – подчеркнул госсекретарь.

Радио Sputnik также написало, что Украина разорвала еще два соглашения о госгранице с Белоруссией и РФ.