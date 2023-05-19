В Белоруссии рассказали об угрозах безопасности со стороны Украины

СБ Белоруссии: с Украины пытаются провезти оружие и взрывчатку для осуществления диверсий
МОСКВА, 18 мая/ Радио Sputnik. В Белоруссию через границу с Украиной пытаются провезти оружие и взрывчатку для осуществления диверсий на территории страны, сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.
Заявление он сделал в ходе выступления на заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске.
Активизация присутствия НАТО вблизи границ Союзного государства также вынуждает Минск и Москву принимать меры стратегического сдерживания, добавил госсекретарь Совета безопасности республики.
Он подчеркнул, что нарушены все гарантии безопасности, которые когда-то давал Белоруссии и РФ коллективный Запад.
Вольфович также добавил, что в стране эффективно работает созданная государством система реагирования на акты терроризма, деятельности незаконных вооруженных формирований.
Госсекретарь белорусского Совбеза напомнил о пресеченной в начале мая попытке осуществить теракты в республике для дестабилизации обстановки.
Радио Sputnik также написало, что Украина разорвала еще два соглашения о госгранице с Белоруссией и РФ.