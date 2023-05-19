Войти
РИА Новости

В Белоруссии рассказали об угрозах безопасности со стороны Украины

273
0
0
Военнослужащий ВДВ Белоруссии дежурит на КПП в Гомельской области недалеко от украинской границы
Военнослужащий ВДВ Белоруссии дежурит на КПП в Гомельской области недалеко от украинской границы.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

СБ Белоруссии: с Украины пытаются провезти оружие и взрывчатку для осуществления диверсий

МОСКВА, 18 мая/ Радио Sputnik. В Белоруссию через границу с Украиной пытаются провезти оружие и взрывчатку для осуществления диверсий на территории страны, сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

Заявление он сделал в ходе выступления на заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске.

Активизация присутствия НАТО вблизи границ Союзного государства также вынуждает Минск и Москву принимать меры стратегического сдерживания, добавил госсекретарь Совета безопасности республики.

"Фиксируются опасные качественные изменения в деятельности НАТО, <...> сконцентрированные сегодня на континенте, способны развязать военную агрессию ... Для масштабных резонансных провокаций с применением вооруженных сил уже созданы все условия. Все это в совокупности вынуждает и Беларусь, и Россию принимать новые активные меры стратегического сдерживания, в том числе практические шаги по размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси", – цитирует Вольфовича РИА Новости.

Он подчеркнул, что нарушены все гарантии безопасности, которые когда-то давал Белоруссии и РФ коллективный Запад.

Вольфович также добавил, что в стране эффективно работает созданная государством система реагирования на акты терроризма, деятельности незаконных вооруженных формирований.

Госсекретарь белорусского Совбеза напомнил о пресеченной в начале мая попытке осуществить теракты в республике для дестабилизации обстановки.

Установлено, что за этим стоят спецслужбы Украины… Знаем, что аналогичные диверсионно-разведывательные группы в последнее время благодаря совместной деятельности ФСБ (России) и КГБ (Белоруссии) задерживаются на территории Российской Федерации. Все это направлено на подрыв безопасности, нанесение ущерба, и никто не смотрит на мирное население", подчеркнул госсекретарь.

Радио Sputnik также написало, что Украина разорвала еще два соглашения о госгранице с Белоруссией и РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Компании
ОДКБ
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
21.12.2022
Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
01.02.2022
Дмитрий Медведев: войны никто не ищет и нужно сделать все, чтобы ее не было
07.04.2021
DEFENDER Europe 2021, южный вектор
24.02.2021
The National Interest (США): как Польша только что проиграла России в масштабных военных учениях — и что это может значить
13.06.2017
Встреча лидеров НАТО через призму законов Паркинсона
29.12.2012
Претенденты на роль гарантов мира в Центральной Азии
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:01
  • 49720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 02:42
  • 1
Ростех приступил к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт
  • 19.05 01:47
  • 1
«Сервал» – морской хищник из России
  • 19.05 01:19
  • 3
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 19.05 01:04
  • 117
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 19.05 00:54
  • 2
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 19.05 00:43
  • 2
Россия представит более 150 образцов вооружений на выставке MILEX-2023 в Минске
  • 19.05 00:38
  • 3
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 22:02
  • 1
Гибкая подъемная сила
  • 18.05 20:38
  • 2462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.05 15:49
  • 0
Летать все равно будут: почему налоги на бизнес-джеты не дадут результатов
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области