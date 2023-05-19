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РИА Новости

Хабаровский губернатор подарил Путину модель багги и шеврон батальона

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Модель тактического вездехода (багги) "Ерофей", подаренная президенту РФ Владимиру Путину губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, во время встречи
Модель тактического вездехода (багги) "Ерофей", подаренная президенту РФ Владимиру Путину губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, во время встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Губернатор Дегтярев подарил Путину модель багги "Ерофей" и шеврон регионального батальона

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о старте в регионе производства багги "Ерофей" для нужд спецоперации и подарил его модель, а также вручил шеврон именного батальона с цитатой главы государства.

Во время личной встречи с Путиным Дегтярев рассказал, что в Хабаровском крае для нужд спецоперации наладили выпуск спальных мешков и палаток из материалов российского, белорусского производства или из других дружественных стран.

"И наладили производство тактического вездехода – багги "Ерофей". Я вам модель принес – это подарок от наших ребят. Это наша отечественная разработка. Хотел вам презентовать… А это хочу передать вам от именного батальона "Генерал Корф" шеврон. Ребята выполняют задачу на спецоперации. И тут ваша цитата: "Сила в правде, победа будет за нами", - сказал Дегтярев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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