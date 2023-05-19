Хабаровский губернатор подарил Путину модель багги и шеврон батальона

Губернатор Дегтярев подарил Путину модель багги "Ерофей" и шеврон регионального батальона

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о старте в регионе производства багги "Ерофей" для нужд спецоперации и подарил его модель, а также вручил шеврон именного батальона с цитатой главы государства.

Во время личной встречи с Путиным Дегтярев рассказал, что в Хабаровском крае для нужд спецоперации наладили выпуск спальных мешков и палаток из материалов российского, белорусского производства или из других дружественных стран.

"И наладили производство тактического вездехода – багги "Ерофей". Я вам модель принес – это подарок от наших ребят. Это наша отечественная разработка. Хотел вам презентовать… А это хочу передать вам от именного батальона "Генерал Корф" шеврон. Ребята выполняют задачу на спецоперации. И тут ваша цитата: "Сила в правде, победа будет за нами", - сказал Дегтярев.