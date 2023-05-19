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ТАСС

Казахстан планирует производить спутники связи совместно с Airbus Defence and Space

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Лаборатория Airbus Defence Electronics
Лаборатория Airbus Defence Electronics дивизиона Airbus Defence and Space GmbH по монтажу СВЧ плат РЛС в Ульме (Германия).
Источник изображения: Airbus

Запуск первого аппарата такой сборки ожидается в 2026 году

АСТАНА, 18 мая. /ТАСС/. Казахстанская сторона намерена производить спутники связи совместно с французской компанией Airbus Defence and Space. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана по итогам визита главы ведомства Багдата Мусина во Францию.

"В ходе встреч с [представителями франко-итальянской компании] Тhales Alenia Space были обсуждены перспективы совместных проектов в области создания спутников связи для замещения спутников КazSat и спутников дистанционного зондирования, завершающих срок эксплуатации, а с Airbus Defence and Space - вопросы развития сборочно-испытательного комплекса и производства спутников. По итогу Казахстан планирует производить спутники связи совместно с французскими специалистами, первый аппарат казахстанской сборки планируется к запуску в 2026 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, казахстанская делегация провела встречу с французскими партнерами - компаниями Eutelsat - One Web, ReOrbit и SES - и обсудила различные стратегии и технологические решения для обеспечения равного доступа к цифровым возможностям для обеспечения связью удаленных населенных пунктов и предоставления доступа к интернету для труднодоступных мест при помощи низкоорбитальных спутниковых группировок, представляемых этими компаниями.

"Министерство активно продолжит работу по реализации согласованных идей и планов, обеспечивая устойчивый рост и развитие в цифровой эпохе. Укрепление партнерства между Казахстаном и Францией в областях цифровизации, космоса, аэрокосмических технологий и обеспечения связью удаленных населенных пунктов - это важный шаг на пути к достижению цифровой трансформации и устойчивого развития для нашей страны", - отметил Мусин. 

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Страны
Казахстан
Франция
Компании
Airbus
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