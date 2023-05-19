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Интерфакс-АВН

Лукашенко не верит в возможность украинского контрнаступления

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Минск. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко скептически относится к разговорам о предстоящем украинском контрнаступлении, подозревает, что речь идет о дезинформации.

"Самая большая дезинформация - этот контрнаступ. Никакого контрнаступа, с моей точки зрения, нет и быть не может", - заявил Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в четверг в Минске. Его цитирует госагентство БелТА.

"Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо", - сказал глава государства.

Лукашенко считает, что может иметь место дезинформация.

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