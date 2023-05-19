"Так безопаснее". Киссинджер объяснил, почему Украину лучше принять в НАТО

Генри Киссинджер призвал принять Украину в НАТО ради безопасности Европы

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью The Economist предложил принять Украину в НАТО. По его словам, так Европе будет безопаснее, ведь Киев не сможет сам принимать решения по территориальным претензиям.

Главные моменты из беседы с Генри Киссинджером.

В конце апреля 2023 года журналисты Economist в течение двух дней вели беседу с Генри Киссинджером. Интервью продолжалось почти восемь часов. <...> Ниже приводятся восемь наиболее значимых моментов этой беседы.

Киссинджер похвалил Владимира Зеленского, назвав его "незаурядным лидером", которому хватило мудрости одобрить дипломатические усилия Китая по Украине. Он объяснил, почему изменил свою точку зрения на членство Украины в НАТО и сейчас поддерживает ее вступление (по его словам, это также в интересах России). С его точки зрения, европейские руководители допускают ошибку, не решаясь принимать Киев в альянс.

Киссинджера очень тревожит конфронтация между Америкой и Китаем, а также искусственный интеллект. Он сомневается в будущем российско-китайских отношений, осуждает низкое качество политического руководства в США, полагает, что Япония скоро станет ядерной державой, и хвалит правительство Индии за проводимую им внешнюю политику.

1) Почему Украина должна вступить в НАТО – в интересах России и Европы

"То, что сегодня говорят европейцы, на мой взгляд, исключительно опасно. Они заявляют: "Мы не хотим, чтобы они были в НАТО, это слишком рискованно. Поэтому мы будем вооружать их до зубов и давать им самое современное оружие". Но какой это даст результат? Мы не должны заканчивать этот вооруженный конфликт неправильно. Представим себе предположительный исход конфликта. Пусть это будет то положение, которое существовало до 24 февраля 2022 года. Исход должен быть таким, чтобы Украина осталась под защитой Европы и не превратилась в страну-одиночку, которой придется самой о себе заботиться".

"Будь у меня возможность поговорить с Путиным, я бы и ему сказал, что будет безопаснее, если Украина вступит в НАТО".

"Мы вооружили Украину до такой степени, что сейчас у нее лучшая по вооружению армия в Европе и в то же время самое неопытное в стратегическом плане руководство. Если конфликт закончится так, как он вероятнее всего может закончиться, и Россия потеряет многое из того, что заняла, но сохранит Севастополь, она будет испытывать неудовлетворенность. Но такую же неудовлетворенность будет испытывать и Украина. Иными словами, это будет баланс неудовлетворенности".

"Так что для безопасности Европы лучше всего принять Украину в НАТО, и тогда она не сможет сама принимать решения по территориальным претензиям".

2) Об угрозе глобального конфликта из-за конфронтации между Америкой и Китаем

"Мы оказались в классической ситуации, как накануне Первой мировой войны, когда ни у одной из сторон нет особых возможностей для политических уступок и когда любое нарушение равновесия может привести к катастрофическим последствиям".

"Америка и Китай убедили себя, что противоположная сторона представляет стратегическую угрозу. Мы встали на путь конфронтации великих держав".

"Две величайшие опасности для мира в данный момент – это мы [Америка и Китай]. В этом смысле мы имеем возможность уничтожить человечество".

3) О готовности Украины к переговорам с Китаем о вооруженном конфликте

"Украинцы хотят этих отношений. Зеленский показал себя незаурядным лидером. Он проявляет мудрость в этом отношении. Ведь когда Китай пообещал "безграничное партнерство" с Россией, они могли подумать, что Пекин ни за что не начнет заниматься дипломатией параллельно с НАТО".

"Украина сейчас важное государство. Китайцы говорят о двусторонних отношениях".

4) О надвигающейся угрозе со стороны искусственного интеллекта

"Китай и Америка – это державы, между которыми военная конфронтация была исторически неизбежна. Но сейчас сложились необычные обстоятельства, и причиной является гарантия взаимного уничтожения и искусственный интеллект. Мы в самом начале пути к тому, чтобы машины получили возможность причинять глобальные разрушения и порождать пандемии. И речь идет не только о ядерном уничтожении, но и о любом другом уничтожении человека. Обстоятельства требуют ответственных руководителей, которые могут как минимум попытаться предотвратить конфликт".

5) О сомнениях Киссинджера по поводу российско-китайских отношений

"Пока во время Олимпийских игр Путин и Си не пришли к взаимному согласию, и Си не заявил, что он против расширения НАТО, ни один китайский лидер, насколько я знаю, не высказывал свое мнение об эволюции Европы. Си наверняка знал, что Путин пойдет на Украину. А это серьезное обязательство со стороны Китая".

"Я не встречал ни одного российского руководителя, который бы хорошо отзывался о Китае. И я не встречал ни одного китайского руководителя, который бы хорошо отзывался о России. Они относятся друг к другу с каким-то презрением".

6) Япония через пять лет станет ядерной державой

"Про Японию. У нее довольно четкое представление о направлении движения. Она идет к тому, чтобы через пять лет стать ядерной державой. Она хочет быть ближе к нам. Правда, я не исключаю, что она может заключать неудобные для нас сделки. Но ее всегда будет тревожить Китай и соотношение сил между ними. Я не думаю, что у Японии есть какие-то намерения стать постоянным членом глобальной многосторонней системы по сдерживанию Китая".

7) О внутренней поляризации в Америке и о непривлекательности Дональда Трампа и Джо Байдена

"Ситуация, сопоставимая с Уотергейтом, может создать условия для гражданской войны, и это вызывает у меня глубокую тревогу. Сейчас характер политических дебатов очень сильно отличается от того времени, когда я приехал в Вашингтон".

"Не думаю, что Байден способен вдохновлять … и я надеюсь, что республиканцы смогут выставить кого-то получше … Сейчас не лучший момент в истории, но альтернатива – это полное отречение от власти".

"Даже во времена Никсона, несмотря на всю их враждебность и агрессию, существовала какая-то мера единства. С каждой новой администрацией это единство стало все больше ослабевать. Но как мне кажется, из-за Трампа, а теперь и из-за Байдена этот раскол просто зашкаливает".

8) Об успехе внешней политики Индии и о необходимости укрепления американо-индийских связей

"Знаете, индийский министр иностранных дел – это тот действующий политический руководитель, с которым у меня очень схожие взгляды".

"Я с оптимизмом смотрю на будущее отношений с Индией, которые станут очень тесными. Я с опаской отношусь к антикитайской направленности [американской политики], но я против нашего ухода из Азии".

"Я согласен с укреплением военного потенциала Индии ввиду возможности конфликта с Китаем".

"Сегодня в Индии есть настрой на сближение. Я с большим уважением отношусь к тому, как индийцы проводят свою внешнюю политику, потому что они демонстрируют сбалансированность".