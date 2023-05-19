Войти
Интерфакс-АВН

Пашинян сообщил о планируемой в Москве 25 мая встрече с президентом Азербайджана при посредничестве Путина

278
0
0
Владимир Путин, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева), 2021 год.
Источник изображения: Михаил Климентьев/РИА "Новости"

Ереван. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о планируемой встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве 25 мая.

"С российской стороны мы получили предложение о проведении трехсторонней встречи на высшем уровне при посредничестве президента России 25 мая. Мы приняли это предложение", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, при участии президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета планируется пятисторонняя встреча с президентом Азербайджана 1 июня в Кишиневе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Германия
Россия
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
24.11.2021
Le Figaro (Франция): опасная эскалация на Украине
29.09.2021
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
15.02.2021
Nowa Europa Wschodnia (Польша): польско-российские отношения приобрели конфликтный характер, но войны никто не хочет
05.08.2020
Geopolitika.news (Хорватия): Эрдогана больше не контролирует ни Запад, ни Россия
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
27.09.2016
И "Искандеры" меняют все
23.03.2015
Мир праху твоему, ДОВСЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:01
  • 49720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 02:42
  • 1
Ростех приступил к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт
  • 19.05 01:47
  • 1
«Сервал» – морской хищник из России
  • 19.05 01:19
  • 3
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 19.05 01:04
  • 117
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 19.05 00:54
  • 2
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 19.05 00:43
  • 2
Россия представит более 150 образцов вооружений на выставке MILEX-2023 в Минске
  • 19.05 00:38
  • 3
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 22:02
  • 1
Гибкая подъемная сила
  • 18.05 20:38
  • 2462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.05 15:49
  • 0
Летать все равно будут: почему налоги на бизнес-джеты не дадут результатов
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области