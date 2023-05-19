Пашинян сообщил о планируемой в Москве 25 мая встрече с президентом Азербайджана при посредничестве Путина

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева), 2021 год.

Ереван. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о планируемой встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве 25 мая.

"С российской стороны мы получили предложение о проведении трехсторонней встречи на высшем уровне при посредничестве президента России 25 мая. Мы приняли это предложение", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, при участии президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета планируется пятисторонняя встреча с президентом Азербайджана 1 июня в Кишиневе.