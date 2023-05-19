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ТАСС

Столтенберг: поставки Киеву западных истребителей будут обсуждаться на встрече НАТО в июне

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

При этом генсек Североатлантического альянса указал, что "не менее важным, чем поставка оружейных платформ, является их обслуживание"

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Вопрос поставок Украине западных истребителей будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в июне. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в четверг интервью изданию Der Spiegel.

"Некоторые страны, такие как Польша и Словакия, уже поставили боевые самолеты, хотя и старые МиГ-29 советской разработки. По вопросу о том, нужны ли современные западные истребители, мы постоянно консультируемся как в НАТО, так и с Украиной", - сказал Столтенберг. "Я ожидаю, что этот вопрос также будет обсуждаться в июне на встрече министров обороны НАТО", - подчеркнул он.

При этом генсек Североатлантического альянса указал, что "не менее важным, чем поставка оружейных платформ, является их обслуживание." "Это включает в себя огромное количество боеприпасов и запасных частей, а также круглосуточное техническое обслуживание", - резюмировал Столтенберг.

Отвечая на вопрос о том, сократится ли объем помощи Киеву со стороны Запада, если конфликт перейдет в замороженную стадию, генсек НАТО заверил, что альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он напомнил, что союзники оказывают поддержку Киеву "в беспрецедентных масштабах". "Они поставляют основные боевые танки, боевые машины пехоты, современную артиллерию и передовые зенитно-ракетные системы. "Германия играет здесь ключевую роль, поставляя танки Leopard 2 и зенитные комплексы, такие как IRIS-T и Patriot. Кроме того, за последние два месяца партнеры НАТО подготовили и оснастили девять украинских бригад", - констатировал Столтенберг, уточнив, что поставки оружия развивались в соответствии с ходом конфликта.

Во время саммита Совета Европы в Рейкьявике на этой неделе Великобритания заявила, что работает с Нидерландами над созданием международной коалиции, чтобы помочь Украине получить самолеты F-16 от своих союзников. Берлин, Вашингтон и Лондон до недавнего времени отказывались поставлять собственные истребители Киеву. 14 мая в ходе визита в Берлин президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что планирует обсудить поставки истребителей, о которых Киев просит западных партнеров, и назвал одной из своих целей создание коалиции стран, готовых предоставить Украине боевые самолеты. 

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Великобритания
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Польша
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Продукция
F-16
Leopard-2
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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