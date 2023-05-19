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ТАСС

Порошенко заявил, что украинское контрнаступление начнется "в считанные дни"

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Порошенко с силами местной обороны
Порошенко с силами местной обороны.
Источник изображения: invoen.ru

По словам экс-президента страны, ВСУ атакуют "в разных точках"

МАДРИД, 18 мая. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко утверждает, что контрнаступление украинских войск начнется "в считанные дни". Соответствующее заявление он сделал в опубликованной в четверг беседе с испанской газетой El Mundo.

По версии экс-главы государства, украинского наступления не придется ждать "месяцы или недели, оно начнется со дня на день". "Мы собираемся атаковать в разных точках", - сказал Порошенко. "Европа рассматривает Украину как важнейший элемент своей безопасности", - полагает он.

Тема возможного контрнаступления украинских войск обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия в глобальном смысле готова к контрнаступлению. 

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Страны
Россия
Украина
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