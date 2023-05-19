Военный эксперт обозначил ключевой признак начала контрнаступления ВСУ

Эксперт Мэтрик: концентрация техники Запада на передовой будет признаком начала наступления ВСУ

Ключевым признаком начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет концентрация всей западной военной техники на передовой, заявил 18 мая военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.

«Реальным признаком <...> наступления будет использование бронетехники Запада», — приводит издание Business Insider слова эксперта.

Он уточнил, что большая концентрация оружия и техники на передовой, которые ВСУ получили от западных партнеров, будет ключевым предвестником начала контрнаступления.

Также, по мнению Мэтрика, пока не ясно, удастся ли Киеву исполнить на поле боя задуманный план.

Кроме того, эксперт добавил, что официально украинские власти объявят о контрнаступлении в тот момент, когда для всех это уже будет очевидным фактом, пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем 16 мая замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква признал, что ВСУ не хватает вооружения для контрнаступления.

При этом генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг ранее, 15 мая, предположил, что украинские войска не начинают контрнаступление из-за высоких рисков и сложности предстоящей операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.