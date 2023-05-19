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ТАСС

Госдума приняла закон о возможности проведения выборов при военном положении

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Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

В документе также уточняются действующие меры, применяемые на территории, на которой введено военное положение

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла закон, предусматривающий возможность проведения выборов на территории, на которой введено военное положение, после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ.

Согласно действующему законодательству, на территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся.

Принятый Госдумой закон уточняет, что указанное ограничение не распространяется на случаи, когда решение о назначении выборов или референдума принимается ЦИК по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ. В подобной ситуации выборы и референдумы могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на ее части.

Также уточняются действующие меры, применяемые на территории, на которой введено военное положение. В настоящее время законом "О военном положении" установлено, что граждане могут быть задержаны на срок до 30 суток на основании, установленном федеральным законодательством. Принятым законом положение об административном задержании вынесено в отдельный подпункт, который гласит, что административное задержание будет грозить "в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение".

Перечень мер также дополняется "принудительным и контролируемым перемещением граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено". Помимо этого, исключается норма о том, что транспортные средства могут быть задержаны "по основаниям, установленным федеральным законом".

Кроме того, в законах "Об Уполномоченном по правам человека в РФ", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении" понятие "член Совета Федерации" заменено на "сенатор Российской Федерации" для приведения этих законов в соответствие с Конституцией РФ. 

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Страны
Россия
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