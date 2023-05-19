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ТАСС

Белоруссия выразила готовность предоставить площадку для переговоров по Украине

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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно призывает к проведению переговоров, для которых "Минск открыт"

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Белоруссия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом в четверг заявил государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

"Минская площадка для обсуждения всех острых проблемных вопросов готова. Самая главная проблема, наверное, сегодня на Европейском континенте это остановить войну на территории Украины", - сказал он журналистам.

Вольфович напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно призывает к проведению переговоров, для которых "Минск открыт". "Найдем [на Минской площадке] пути решения, компромиссы, чтобы остановить кровопролитие это никому не нужное. Будем обсуждать другие вопросы. Надо начинать хотя бы с этого", - сказал он. 

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Страны
Белоруссия
Украина
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