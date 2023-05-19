Всего один удар России на Украине испепелил 150 миллионов долларов

Sohu: Россия на Украине обратила в пепел 150 миллионов долларов всего одним ударом

Владимир Зеленский с нетерпением ждал прибытия американского ЗРК Patriot в надежде использовать его против Москвы. Но все пошло не по плану, пишет пользователь Sohu. Всего одной ракетой "Кинжал" Россия уничтожила комплекс, обратив в пепел 150 миллионов долларов — столько стоят выпущенные ЗРК снаряды.

После начала украинского конфликта появилось множество типов передового оружия, которые один за другим принялись "всплывать" на поле боя. Однако та система, о которой говорили как о мощной и разрушительной, на поверку оказалось совсем не такой... Все это заставило мир усомниться, а не слишком ли некоторые страны хвастают своим ведущим оружием, которое на самом деле не такое и могущественное.

В конце апреля Украина получила первую партию зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот" американского производства (две единицы, первая прибыла раньше, — Прим. ИноСМИ), чему Владимир Зеленский, естественно, очень обрадовался — он давно ждал этот ЗРК и надеялся его применить. Он собирался безжалостно атаковать "Пэтриотом" Россию и перехватить ее ракеты "Кинжал", чтобы заставить Москву потерять лицо.

Недавно эта передовая система ПВО "Пэтриот" якобы продемонстрировала свои возможности, предположительно сбив российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Однако затем российские военные применили этот же самый снаряд, чтобы разбомбить американский ЗРК. Все это свидетельствует о том, что в мире нет абсолютно совершенного и непобедимого оружия, и результат состязания между копьем и щитом (образное выражение, подразумевающее "Кинжал" и "Пэтриот", — Прим. ИноСМИ) часто не определен.

Но стоит отметить: то, как украинская армия использует ЗРК "Пэтриот", вызывает неподдельное удивление: эта сложная, передовая и дорогая система фактически используется ими как "ракетная установка".

Судя по видеозаписям, поступающим с Украины и из-за рубежа, развернутая Киевом система "Пэтриот" в ночь уничтожения использовалась ВСУ для отражения ударов с воздуха российских истребителей и ракет. Менее чем за три минуты американский ЗРК выпустил около 30 зенитных ракет. Такая высокая частота пусков и интенсивная огневая мощь в самом деле поражают.

Согласно опубликованной в США таблице закупок вооружений на 2023 финансовый год, стоимость одной ракеты ПВО "Пэтриот-3" составляет около 5,27 миллиона долларов. Всего за три минуты украинская армия выпустила в воздух 30 этих снарядов. Нельзя не заметить, что это просто способ "сжигания денег". А ироничнее всего то, что в конце концов ЗРК "Пэтриот" был уничтожен российской ракетой. Это не только показывает, насколько расточительны ВСУ, но и заставляет внешний мир задуматься, какой логикой они руководствуются: неужели они думают, что за помощь западных стран не нужно будет платить?

По данным украинских официальных лиц, "Пэтриот" успешно перехватил 18 ракет российской армии, из них 6 ракет типа "Кинжал", летевших на гиперзвуковой скорости.

Однако, судя по обломкам ранее вывезенных украинской стороной ракет "Кинжал", эти снаряды больше напоминают бомбы-обманки, заложенные в боеголовки "Кинжалов", нежели настоящие ракеты. Во время высокоинтенсивных противовоздушных операций операторам наземных РЛС трудно четко отличить реальные приближающиеся ракеты от ложных бомб, поэтому часто они стреляют, обнаружив воздушную цель, и она засчитывается как один "сбитый снаряд". Поэтому новость о том, что "Пэтриот" сбил шесть гиперзвуковых "Кинжалов", на самом деле довольно спорная.

Этот инцидент оказал очень большое влияние на Россию и Украину, которые принимали непосредственное участие в конфликте, но он также болезненно ударил по Соединенным Штатам, стране производства ЗРК "Пэтриот". Как только этот инцидент подтвердится, это в некоторой степени пошатнет надежность американской системы ПВО.

Напоследок хотелось бы сказать, что все вооружения в мире постоянно совершенствуется и модернизируется. Однако при этом не существует ни одного, которое можно было бы назвать непобедимым. Только постоянные инновации и улучшения делают оружие более мощным. Поэтому ни одна система ПВО не является стопроцентно надежной, и каждому следует относиться к этому рационально.

*Автор пишет 150 миллионов долларов, подразумевая стоимость выпущенных ЗРК "Пэтриот" тридцати ракет "Пэтриот-3", а не на стоимость самого комплекса, — Прим. ИноСМИ