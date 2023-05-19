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Военное обозрение

В Испании представлен новый вариант лёгкого танка LT105

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Источник изображения: topwar.ru

Испанская компания GDELS-SBS, подчинённая General Dynamics (США), на площадке выставки FEINDEF 2023, устроенной в Мадриде, продемонстрировала новый вариант лёгкого танка LT105, созданного на базе гусеничной бронемашины ASCOD. Данная платформа состоит на вооружении четырёх стран (Испании, Австрии, Британии и Филиппин); всего было поставлено или законтрактовано свыше 1000 машин ASCOD.

Новая модификация легкого танка оснащена современной башней от израильской компании Elbit Systems, снаряжённой 105-мм пушкой.

Концепция LT105 стремится объединить преимущества основного боевого танка со значительным снижением общего веса машины

- указывает разработчик.

Как отмечается, ОБТ обычно весят 60 тонн и более, в зависимости от модели и дополнительного оборудования. Хотя эта тяжелая броня обеспечивает им отличную защиту и огневую мощь, она может затруднить их мобильность в определенных условиях местности и при транспортировке.

Как указывается в издании Army Recognition, в отличие от ОБТ, легкие танки, такие как LT105, рассчитаны на вес от 30 до 35 тонн, что составляет почти половину массы стандартного ОБТ. Уменьшенная масса значительно повышает их мобильность, позволяя им более эффективно перемещаться по сложной местности и легче транспортироваться по воздуху или морю.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Испания
США
Филиппины
Продукция
ASCOD SV
Компании
Elbit Systems
General Dynamics
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