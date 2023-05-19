Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"

Специалисты значительно упростили алгоритм действий оператора

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Специалисты ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), исходя из опыта применения в спецоперации комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А", повысили скорость его работы и значительно упростили алгоритм действий оператора. Об этом ТАСС сообщили в четверг в холдинге на выставке MILEX-2023.

"Комплекс сейчас используется в зоне СВО, программное обеспечение дорабатывается, исходя из полученного боевого опыта. А именно расширен перечень боеприпасов, стрельбой которых может управлять комплекс, существенно упрощен алгоритм работы оператора, сокращено количество действий, необходимых для открытия огня после получения задачи, расширен спектр объектов, с которыми может взаимодействовать комплекс в рамках разведывательно-огневых контуров, сокращено время на его программно-аппаратную интеграцию в них. Комплекс стал более быстрым, маневренным и надежным", - сообщили в холдинге.

"Планшет-А" - первый российский планшет, предназначенный для управления огнем артиллерии. Он разработан ВНИИ "Сигнал" и был представлен на форуме "Армия-2020". Тогда же гендиректор предприятия Владимир Пименов сообщил о заключении первых госконтрактов с Минобороны РФ на его производство.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023 проходит в Минске 17-20 мая. Всего в единой российской экспозиции, организованной "Рособоронэкспортом", представлено более 150 образцов вооружения и техники.